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"Turkish Airlines Open 2018" Golf Turnuvası

- Geçen yılın şampiyonu İngiliz golfçü Justin Rose, bu yıl da birinciliği elde etti - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Ülkemiz organizasyonlar konusunda güzel aşamalara gelmiş bir organizasyonlar cennetidir. Antalya'mız da bu açıdan ev sahipliği ile bize sevinç ve gurur veren bir vilayetimizdir"

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ANTALYA (AA) - Golfte Avrupa Turu Rolex Serisi'ndeki 8 turnuvadan biri olan ve Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda gerçekleştirilen "Turkish Airlines Open 2018"de İngiliz sporcu Justin Rose şampiyon oldu.

Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Resort Otel'in sahalarında gerçekleştirilen turnuvanın finali, büyük çekişmeye sahne oldu. İngiliz Justin Rose ve Çinli sporcu Haotong Li arasında gün içerisinde ilk sıra el değiştirdi. Gün boyu başarılı atışlarını devam ettiren olimpiyat şampiyonu Rose ile Li, 18. deliğe eksi 17 vuruşla başa baş skorla girdi.

Son delikte ikili arasındaki eşitlik bozulmayınca, play-off oynandı. İngiliz Rose, bu etapta yaptığı başarılı atışlarla rakibini geçerek, turnuva şampiyonluğunu elde etti. Turnuvada üçüncü ise eksi 15 vuruşla İspanyol Adrian Otaegui oldu.


- Bakan Kasapoğlu: "Ülkemiz organizasyon cennetidir"


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kapanış töreninde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, turnuvanın her yıl çok güzel bir şekilde organize edildiğini belirterek, bu sene de son ana kadar süren güzel bir mücadele izlediklerini ifade etti.

Oyuncuları ve organizatörleri tebrik eden Bakan Kasapoğlu, "Ülkemiz organizasyonlar konusunda güzel aşamalara gelmiş bir organizasyonlar cennetidir. Antalya'mız da bu açıdan ev sahipliği ile bize sevinç ve gurur veren bir vilayetimizdir. Bu anlamda bundan sonraki organizasyonlarda çok iddialı olduğumuza hem de sportif anlamdaki gelişimimizin organizasyonlar kapsamında da çok daha güzel noktalara ulaşacağına inanıyorum." diye konuştu.


- Rose: "Türkiye'yi çok seviyorum"


Turnuvanın ardından düzenlenen törende şampiyonluğa ulaşan Rose'a ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Turu Üst Yöneticisi (CEO) Keith Pelley, THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur verdi.

Şampiyon Rose, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da katıldığı törende yaptığı konuşmada, ailesi ile Antalya'da çok güzel bir hafta geçirdiğini belirterek, "Türkiye'yi çok seviyorum." dedi.

Türkiye'nin çok önemli bir golf destinasyonu olduğunu vurgulayan Rose, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı, THY ve Regnum Carya'ya teşekkür etti.

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AntalyaGençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem KasapoğluGolfJustin RoseMehmet Muharrem KasapoğluTurkish Airlines Open 2018
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