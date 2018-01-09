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Turkish Cargo, ABD'den at taşıdı

- Kargo şirketi, 15 atı özel olarak tasarlanmış, kaydırmaz zemine ve oval kenarlara sahip özel ahırlar kullanarak Chicago'dan İstanbul'a getirdi

Turkish Cargo, ABD'den at taşıdı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası Turkish Cargo, 15 atı ABD'nin Chicago kentinden İstanbul'a taşıdı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Turkish Cargo başarılı özel kargo operasyonlarından birini daha gerçekleştirdi.

Turkish Cargo, atları özel olarak tasarlanmış, kaydırmaz zemine ve oval kenarlara sahip 5 özel ahırı kullanarak konforlu bir şekilde İstanbul'a getirdi.

Uluslararası kurallar gereği yalnız başına taşınmalarına izin verilmeyen atlara, uçuş süresince bakıcıları ve IATA-Live Animals Regulation (LAR) sertifikalı Turkish Cargo personeli eşlik etti.

Atlar, kolay hareket imkanı sağlayan özel yükleme kapıları aracılığıyla Türkiye’deki sahiplerine sağlıklı bir şekilde teslim edildi.

Yabani hayvanların yasa dışı ticaretini engellemek ve bu konuda sektörel farkındalığı artırmak amacıyla "United For Wildlife Buckingham Palace Declaration (UFW) bildirisini onaylayan THY, canlı hayvan taşıma süreçlerine ve hayvan haklarına verdiği önemi ortaya koydu.

Turkish Cargo, dünyanın 120 ülkesindeki müşterilerine sunduğu canlı hayvan taşımacılığı hizmeti için; kabul, depolama ve sevk süreçlerinde IATA-LAR yönetmeliğini referans alırken, yönetmelikte belirtilen dokümantasyon, paketleme, etiketleme ve işaretleme kurallarını canlı hayvan taşıma sürecinde harfiyen uyguluyor.

Turkish Cargo ve uçuş tarifeleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishcargo.com.tr" internet sitesinden ve "0 850 333 0777" numaralı çağrı merkezinden ulaşılabilir.



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Anahtar Kelimeler:
ATTaşımacılıkThyTurkish Cargo
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