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Turkish Cargo büyümesini sürdürüyor

- Şirket, WACD’nin mayıs ayı verilerine göre global hava kargo pazarının yüzde 5,1 küçülme gösterdiği sektörde yüzde 7,1 tonaj artışı sağlayarak başarı elde etti

Turkish Cargo büyümesini sürdürüyor
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İSTANBUL (AA) - Turkish Cargo, uluslararası hava kargo bilgi sağlayıcısı WACD’nin mayıs ayı verilerine göre; global hava kargo pazarının yüzde 5,1 küçülme gösterdiği sektörde yüzde 7,1 tonaj artışı sağladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Turkish Cargo, "Mega Hub" İstanbul Havalimanı’na taşınmasının hemen ardından açıklanan rakamlarla istikrarlı büyümesini devam ettirdi.

Global hava kargo pazarındaki daralmanın yüzde 4 olduğu sektörde, pazar payını yüzde 3,9’dan yüzde 4’e yükselterek, hava kargo pazarında 7. sıradaki yerini koruyan şirket, WACD’nin mayıs ayı bölgesel verilerine göre en önemli büyümeyi Asya ve Amerika pazarında yaşadı.

Kargo şirketi, satılan tonaja göre; Amerika kıtasında yüzde 34,4, Uzak Doğu bölgesinde yüzde 19,3 ve Orta Doğu/Güney Asya bölgesinde yüzde 12,2 büyüme başarısı gösterdi.

Şirket, hava kargo hizmeti sağladığı tüm bölgelerde olumlu sonuçlar elde etti.

Bayrak taşıyıcı Türk Hava Yollarının kargo taşıma kapasitesine ek olarak, kargo uçağı filosu ile 88 destinasyona direkt kargo uçuşu gerçekleştiren Turkish Cargo, 2019'da başarıyla gerçekleştirdiği çift terminal operasyonlarını, Atatürk ve İstanbul havalimanlarından icra ediyor. Uçuş ağına eklediği yeni destinasyonlar, mevcut altyapısı ve gerçekleştirdiği yatırımlarla sürdürülebilir bir büyüme sağlayan Turkish Cargo; mevcut uçuş ağında bulunan 300’den fazla destinasyonda, kapasitesini artırıyor.



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Global Hava Kargo PazarıTurkish CargoWACD
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