Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor Bursa Trabzon teknoloji dünya
IMF iddiaları yalanladı
IMF iddiaları yalanladı
Borsa'da işlem görecek
Borsa'da işlem görecek
Güvenlik uyarısı
Güvenlik uyarısı
Denize rüzgar santrali
Denize rüzgar santrali
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor

Turkish Cargo zürafa taşıdı

- Şirket, 16 aylık 3 zürafayı Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden İstanbul aktarmalı olarak İran'ın başkenti Tahran'a ulaştırdı

Turkish Cargo zürafa taşıdı

İSTANBUL (AA) - Turkish Cargo, 16 aylık 3 zürafayı Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden İstanbul aktarmalı olarak İran'ın başkenti Tahran'a taşıdı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, nakledilen zürafalara uçuş süresince bakıcıları, veterinerleri ve IATA Live Animals Regulation (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Canlı Hayvan Taşıma Yönetmeliği) sertifikalı Turkish Cargo personeli eşlik etti.

Canlı hayvan taşımalarına en üst düzeyde özen göstererek gökyüzünde doğal yaşama yakın koşullar oluşturan Turkish Cargo, ayrıca son bir ayda Johannesburg'dan yedisi yavru 10 aslanı Pakistan'a, 10 zebrayı Bangladeş'e, 4 fili Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 3 maymunu Ukrayna'ya İstanbul aktarmalı olarak başarılı bir şekilde taşıdı.

Turkish Cargo, müşterilerine sunduğu canlı hayvan taşımacılığı hizmeti için kabul, depolama ve sevk süreçlerinde IATA-LAR yönetmeliğini referans alıyor. Yönetmelikte belirtilen dokümantasyon, kafesleme, etiketleme ve işaretleme kurallarını canlı hayvan taşıma sürecinde özenle uyguluyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
JohannesburgTahranTurkish CargoZürafa
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5