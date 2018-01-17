Turkish Cargo'da hedef

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Turkish Cargo'nun hedefinin "dünyanın en iyi 5 hava kargo şirketi arasına girmek" olduğunu bildirdi.

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre, İlker Aycı, geçen yıl Türk Hava Yolları'nın başarlı performansına yeni kargo hatları, filoya eklenen yeni uçaklar ve tarihi taşıma rakamları ile destek olan Turkish Cargo'nun gece mesaisi çalışanlarına bir ziyarette bulundu.



Aycı, burada yaptığı konuşmada, Turkish Cargo'nun gösterdiği performans için çalışanlara teşekkür etti.

Şirketin gelecek hedeflerine değinen Aycı, "Kargo taşımacılığında hedefimiz dünyanın en iyi 5 hava kargo şirketinden biri olmak. Yeni havalimanımıza 2 milyon tonluk yatırım yapıyoruz. O 2 milyon tonluk kapasiteyi doldurma hedefindeyiz. Doldurduğumuz zaman ne olacak? İlk 5'e gelmiş olacağız ve dünyadaki 5 büyük hava kargodan birisi Türkiye'nin Turkish Cargo'su olacak." ifadelerini kullandı.





- "Taşeronlarla ilgili de gönül alma operasyonuna girişeceğiz"





İlker Aycı, geçen yılın hava kargo pazarı açısından çok verimli geçtiğini belirterek, şöyle devam etti:

"2017 yılında 1,1 milyon ton kargo taşıdık ve şu anda dünyada 82 noktaya ulaştık. Özellikle 2016 yılında 56 kargo uçuş noktasına sahipken, bugün 82 noktaya gelmiş olmak bizi gururlandırıyor. En son bu hatlara Miami'yi eklediler, şimdi de Bogota'yı ekleyecekler. Biz 1,3 milyar dolarlık kargo geliriyle 1 milyar dolar bariyerini aşmanın da muvaffakiyetini yaşıyoruz. Önümüzdeki sene için de 1,5 milyar dolarlık bir gelir hedefimiz var, inşallah başaracağız."



Çalışanların taleplerini de dinleyen Aycı, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar biliyoruz bizden beklentileriniz var. Hemen yönetim kurulumuzla birlikte süratli bir çalışma yapacağız ve taşeronlarla ilgili de gönül alma operasyonuna girişeceğiz. Sizlerin bu çabanıza ikramiye düzenlemesi yaparak teşekkür etmek istiyoruz. Zamanla bu ailenin her bir üyesi daha mutlu olacak. Bizler sizlere iyi bakacağız ki siz de bu işleri omuzlarımızda taşıyıp alın terinizle bu şirketi daha yukarılara taşıyasınız."

İlker Aycı, açıklamalarının ardından çalışanlara çeşitli hediyeler takdim etti.