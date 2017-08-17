Turkish Cargo'dan gelir artışı

İSTANBUL (AA) - Turkish Cargo, 2017'nin ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 24 gelir artışı sağladı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın 120 ülkesine hizmet sağlayan ve en hızlı büyüyen hava kargo markalarından biri olan Turkish Cargo, son 10 yıldır yürüttüğü güçlü büyüme stratejisini başarıyla sürdürmeye ve dünya hava kargo pazarındaki payını artırmaya devam ediyor.

Son iki ay içerisinde 7 yeni hizmet noktası birden açan Turkish Cargo, 2016'nın başlarında 55 olan kargo uçuş noktasını 2017’nin ilk yarısı sonu itibarıyla 72'ye yükseltti.

Açtığı hatlarla Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Latin Amerika'ya uzanan geniş bir koridor oluşturan Turkish Cargo, 2017 yılının ilk yarısını büyük bir başarı ile tamamladı.

Turkish Cargo, oluşturduğu geniş uçuş ağını uçak filosunu güçlendirerek destekleyerek, filosuna kattığı iki "Boeing 747-400 F" tipi kargo uçağıyla uluslararası pazarda adından söz ettirdi.

Kargo uçağı sayısındaki artış ve buna bağlı olarak artırılan kapasitenin daha verimli kullanılması sonucu kapasite doluluk oranlarını 11 puan artırdı.

Turkish Cargo sergilediği yükseliş grafiği ile "WorldACD 2017" haziran ayı verilerine göre uluslararası hava kargo taşıyıcıları içerisinde ilk 10'da yer aldı. Büyüme ivmesini bölgesel başarıları ile de perçinleyen Turkish Cargo; Pakistan, Polonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni dünyaya bağlayan üçüncü, Avusturya, Bangladeş, Mısır ve Finlandiya'yı dünyaya bağlayan beşinci hava kargo şirketi olmasının yanında Çin pazarında yüzde 46,8 büyüme başarısı gösterdi.

Bu yılın haziran sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında gelirde yüzde 24,4 ve taşınan kargoda yüzde 26,1 oranında artış gerçekleştiren Turkish Cargo, hızlı ve kalıcı büyümesini sürdürüyor.