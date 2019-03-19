Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon dünya mersin Soner Metin
Hepsiburada’ya yeni CEO
Hepsiburada’ya yeni CEO
Her ses bir nefes
Her ses bir nefes
İkinci ödülü aldı
İkinci ödülü aldı
Küba'da değişim yaptı
Küba'da değişim yaptı
Ezberler bozulacak
Ezberler bozulacak

Turkish Cargo'dan İstanbul Havalimanı'na ilk direkt sefer

- Turkish Cargo, dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'na direkt olarak ilk kargo uçuşunu düzenledi - "Boeing 777F" tipi kargo uçağıyla Şanghay-Bişkek-İstanbul rotasında düzenlenen uçuşla İstanbul Havalimanı'na ilk direkt kargo seferi yapıldı

Turkish Cargo'dan İstanbul Havalimanı'na ilk direkt sefer
banner17

İSTANBUL (AA) - Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı'na kargo uçağıyla ilk direkt taşımasını yaptı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın 124 ülkesine hizmet sağlayan ve en hızlı büyüyen hava kargo markası Turkish Cargo, dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'na direkt olarak ilk kargo uçuşunu gerçekleştirdi.

"Boeing 777F" tipi kargo uçağıyla Şanghay-Bişkek-İstanbul rotasında icra ettiği uçuşla yeni evine ilk kargo seferini gerçekleştiren Turkish Cargo, İstanbul-Aşkabat-Dhaka hattında yaptığı taşıma ile de İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuşunu başarılı bir şekilde icra etti.

Atatürk Havalimanı’na gelen Amsterdam, Paris, Guangzhou ve Nairobi çıkışlı transit kargolar, tüm planlaması en ince ayrıntısına kadar yapılmış olan "dual hub tır" taşımalarıyla, İstanbul Havalimanı’na sevk edilerek "TK 6472" seferi ile Aşkabat ve Dhaka’ya taşındı.

THY'nin 336 uçaktan oluşan filosunda bulunan yolcu uçaklarının kargo kapasitesine ek olarak 23 kargo uçağıyla direkt olarak kargo seferleri düzenleyen Turkish Cargo, dünyada 85’i direkt kargo noktası olan 300'den fazla destinasyona hava kargo hizmeti veriyor.

İstanbul Havalimanı’nda ilk aşamada 165 bin metrekare alanda operasyonlarını yürütecek Turkish Cargo, tüm fazlar tamamlandığında ise 4 milyon ton kargo elleçleme kapasitesine sahip olacak.

Mega Kargo Hub’ı hizmete geçene kadar İstanbul Havalimanı’ndaki kargo operasyonları, altyapı açısından tamamıyla yeterli olan geçici uydu tesisinde yürütülecek.

Küresel hava kargo markası, İstanbul Havalimanı’ndaki Mega Kargo Hub’ının faaliyete geçmesi ile tüm operasyonlarını, İstanbul Havalimanı’na taşıyacak.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İstanbul HavalimanıKargoSeferTurkish Cargo
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5