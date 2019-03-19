Turkish Cargo'dan İstanbul Havalimanı'na ilk direkt sefer

İSTANBUL (AA) - Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı'na kargo uçağıyla ilk direkt taşımasını yaptı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın 124 ülkesine hizmet sağlayan ve en hızlı büyüyen hava kargo markası Turkish Cargo, dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'na direkt olarak ilk kargo uçuşunu gerçekleştirdi.

"Boeing 777F" tipi kargo uçağıyla Şanghay-Bişkek-İstanbul rotasında icra ettiği uçuşla yeni evine ilk kargo seferini gerçekleştiren Turkish Cargo, İstanbul-Aşkabat-Dhaka hattında yaptığı taşıma ile de İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuşunu başarılı bir şekilde icra etti.

Atatürk Havalimanı’na gelen Amsterdam, Paris, Guangzhou ve Nairobi çıkışlı transit kargolar, tüm planlaması en ince ayrıntısına kadar yapılmış olan "dual hub tır" taşımalarıyla, İstanbul Havalimanı’na sevk edilerek "TK 6472" seferi ile Aşkabat ve Dhaka’ya taşındı.

THY'nin 336 uçaktan oluşan filosunda bulunan yolcu uçaklarının kargo kapasitesine ek olarak 23 kargo uçağıyla direkt olarak kargo seferleri düzenleyen Turkish Cargo, dünyada 85’i direkt kargo noktası olan 300'den fazla destinasyona hava kargo hizmeti veriyor.

İstanbul Havalimanı’nda ilk aşamada 165 bin metrekare alanda operasyonlarını yürütecek Turkish Cargo, tüm fazlar tamamlandığında ise 4 milyon ton kargo elleçleme kapasitesine sahip olacak.

Mega Kargo Hub’ı hizmete geçene kadar İstanbul Havalimanı’ndaki kargo operasyonları, altyapı açısından tamamıyla yeterli olan geçici uydu tesisinde yürütülecek.

Küresel hava kargo markası, İstanbul Havalimanı’ndaki Mega Kargo Hub’ının faaliyete geçmesi ile tüm operasyonlarını, İstanbul Havalimanı’na taşıyacak.



