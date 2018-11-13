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Türkiye 97 bin yabancıya iş kapısı oldu

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bu yılın ocak-ekim döneminde 97 bin yabancıya çalışma izni verildi - Çalışma izni verilenler arasında Suriye, Gürcistan, Kırgızistan, Ukrayna, Çin ve Türkmenistan uyruklular sayıca ön sıralarda yer aldı

Türkiye 97 bin yabancıya iş kapısı oldu
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ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bu yılın ocak-ekim döneminde 97 bin yabancıya çalışma izni verildi.

e-İzin uygulamasıyla çalışma izni başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması işlemlerini internet ortamına taşıyan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, başvuruları hızlı bir şekilde sonuçlandırıyor.

Bu yılın ocak-ekim döneminde Türkiye'de çalışma izni alabilmek için dünyanın dört bir yanından toplam 122 bin 115 kişi başvurdu. Talepleri inceleyen Bakanlık, söz konusu dönemde 97 bin 991 yabancıya Türkiye'de çalışma imkanı tanıdı.

Çalışma izni verilenler arasında Suriye, Gürcistan, Kırgızistan, Ukrayna, Çin ve Türkmenistan uyruklular sayıca ön sıralarda yer aldı.

Finlandiya'dan Meksika'ya, Japonya'dan Brezilya'ya, Estonya'dan Peru'ya kadar dünyanın dört bir yanından insana iş kapısı olan Türkiye'ye, 165 farklı ülke vatandaşınca çalışma izni başvurusu yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2012'de 32 bin 279, 2013'te 45 bin 820, 2014'te 52 bin 294, 2015'te 64 bin 529, 2016'da 59 bin 873, 2017'de ise 87 bin 182 yabancıya çalışma izni verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
çalışma IzniÇalışma Ve Sosyal Hizmetler BakanlığıGürcistanKırgızistanSuriyeYabancı Iş Gücü
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