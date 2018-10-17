"Türkiye-AB finansal iş birliği iyi kullanılıyor"

KOCAELİ (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Türkiye ve AB arasındaki finansal iş birliğinin ne kadar iyi kullanıldığını görüyoruz. Burada harcadığımız para hakikaten doğru yerlere gidiyor, bunu görüyoruz. Bu fonlar, Türkiye'nin faydasına kullanılıyor." dedi.

Kocaeli Sanayi Odası'nın (KSO) Olağan Meclisi Toplantısı'nda konuşan Berger, Türkiye ve AB arasında çok ciddi bir ticaret blokunun oluştuğunu söyledi.

Berger, Türkiye'de ziyaret ettiği şirketlerde AB standartlarının, normlarının uygulandığını gördüğünü aktardı.

Kurallara dayalı uluslararası ekonomik düzenin, korumacılık ve serbest ticaretin çok önemli olduğunu belirten Berger, "AB ve Türkiye bu konuda mutabık. Ekonomik meseleler dışında da çok önemli noktalarda iş birliği gerçekleştirdik. Göç, mermer konusu, Suriye'deki güvenlik konularında önemli mesafeler katettik." diye konuştu.

- "Mültecileri destekleme konusunda yeni kararlar aldık"

Berger, bu yıl mülteci konusunda, Türkiye'ye verilen desteği yenileme kararı aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Mültecileri destekleme konusunda yeni kararlar aldık. Bu ev sahibi ülkeleri de kapsıyor. Ek 3 milyar avronun Türkiye'ye verilmesi kararı alındı. Bu da ilk verilen 1 milyar avronun haricinde bir tutar. 2016'da 3 artı 3 milyar dolar anlaşma yapılmıştı ama Türkiye'den Avrupa'ya geçen göçmenlerin de yeniden yerleştirilmesi üzerine kararlar alındı. Yunanistan'a yasa dışı yolla geçen mültecilerin de Türkiye'ye dönüşü sağlandı. Biz çok memnunuz bundan çünkü Cumhurbaşkanlığının nezdinde de şunu görüyoruz şirketler, ticaret ve sanayi, bu konuda bir menfaat görecek.

Uzun vadeli sürdürülebilirlik ve ekonomik entegrasyona odaklanmalı. Bu nedenle sadece mültecilere yönelik istihdam değil, aynı zamanda başka fırsatlar da ortaya çıkacak. İş piyasasında başarı sağlamak istiyorsanız dil probleminin aşılması lazım."

Türkiye ile yapılan finansal iş birliğinin sanayicilere, insanlara dokunduğunu görmenin tatminkar olduğunu anlatan Berger, "Kocaeli Sanayi Odası'na teşekkür ediyorum. AB standart ve normlarının artırımına yönelik projeler gerçekleştiriyor. Türkiye ve AB arasındaki finansal iş birliğinin ne kadar iyi kullanıldığını görmek mümkün. Burada harcadığımız para hakikaten doğru yerlere gidiyor, bunu görüyoruz. Türkiye'nin faydasına kullanılıyor bu fonlar." ifadelerini kullandı.

Berger, Gümrük Birliği güncellenmesinin, AB Komisyonu nezdinde her taraf için de "kazan kazan" olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ticari hacmi artıracaktır. Bu ilişkinin kurallara dayanmasını da sağlayacaktır. Türk hükümeti yargı, insan hakları gibi konular üzerine eğilecek, aralıktaki toplantıda ne kadar ilerleme kaydedildiğini göreceğiz hükümet nezdinde. Vize serbestisi önemli konu sizin için. 'Mallarımız serbest dolaşamıyor.' diyorlar. Hakikaten bunu anlayabiliyorum. Teknik çalışmalar sürüyor. 2 hafta önce Ankara'da toplantı yapıldı, Brüksel'deki arkadaşlarımız vize serbestliği konusunda çalışmalar yaptı. İçişleri Bakanlığı ile görüştük. 68 kriter gerçekleştirildi. Bazı bakanlıklarla geri kalan kriterler üzerinde çalışıyoruz. Ne kadar hızla doğru cevaplar alacağımızı göreceğiz."

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, Türkiye'de çok sayıda iş kadını bulunduğunu ancak kadınların istihdama katılım oranının yüzde 40'ın altında olduğuna dikkati çekerek, "Hükümet bu oranı 2023'e kadar yüzde 41'e çıkarmayı hedefliyor. Türkiye'de bütün girişimciler arasında sadece yüzde 8'i kadın. Bu tabii ki aynı zamanda kadın katılımcıların da karar alma noktasında çok yer almadığını gösteriyor. Türkiye'de farklı şirketleri ziyaret ettiğim zaman Türk kadınlarının ülkenin bütün bölgelerinde çok ciddi bir potansiyele sahip olduğunu gördüm. Türkiye'deki ekonomik olumsuzluklara rağmen çok ciddi bir çeşitlilik söz konusu ülke çapında. Ülkenin geleceği çok parlak. Kadınlar siyasete ve ekonomiye daha fazla katılırsa bu gerçekleşecektir." değerlendirmesinde bulundu.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da odanın çalışmaları ve ekonomi gündemiyle ilgili bilgi verdi.

Zeytinoğlu, programın sonunda Berger'a günün anısına hediye takdim etti.

