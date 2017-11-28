Türkiye-AB İlişkilerindeki son gelişmeler Brüksel'de ele alındı

BRÜKSEL (AA) - Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Komitesi toplantısı Brüksel'de gerçekleştirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye-AB ilişkilerinin teknik düzeyde takibini yürüten Türkiye-AB Ortaklık Komitesi'nde, ortaklık ilişkisi ve müzakere sürecindeki son gelişmeler ele alındı.

Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı başkanlığındaki Türk heyetinde Ortaklık Komitesi çalışmalarının koordinasyonunu yürüten AB Bakanlığının yanı sıra, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu temsilcileri de yer aldı.

Toplantıya, AB tarafından üye devletler, AB Konseyi ve AB Komisyonu yetkilileri ile Avrupa Dış İlişkiler Servisi (EEAS) temsilcileri katıldı.

Ortaklık Komitesi'nin gündeminde "Müzakere Sürecinde Mevcut Durum", "Siyasi ve Ekonomik Kriterler", "Üst Düzey Ekonomik Diyalog", "Adalet ve İçişleri", "Çevre ve İklim Değişikliği", "Türkiye-AB Enerji Diyaloğu", "Ulaştırma", "Gümrük Birliği", "Ticaret ve İç Pazar Konuları", "Vergilendirme" ve "Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı(IPA)" başlıkları yer aldı.

- Ortaklık Komitesi

Türkiye-AB Ortaklık Komitesi, Türkiye ile eski adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında 1 Aralık 1964'te yürürlüğe giren Ankara Anlaşması kapsamında kuruldu.

Ortaklık Konseyi'nin kararı ile kurulmuş bir yardımcı organ olan Ortaklık Komitesi'nin görevi, Ortaklık Konseyi'nin gündemini hazırlamak ve Ortaklık Konseyi'nin vereceği talimatlara uygun olarak, ortaklık ilişkisiyle ilgili teknik sorunlar üzerinde incelemeler yapmak olarak belirlendi.



