"Türkiye-AB mutabakatı sonuçlar vermeye devam ediyor"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Türkiye-AB sığınmacı mutabakatının çalışmaya ve sonuçlar vermeye devam ettiğini belirtti.

Avramopoulos, AB Komisyonunun, üye ülkeler Yunanistan ve İtalya ile anlaşma yapılan Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki sığınmacıların Avrupa'ya yerleştirilmesine ilişkin 15'inci raporu hakkında basın toplantısı düzenledi.

Türkiye-AB sığınmacı mutabakatı sonrasında sığınmacıların Türkiye’den Yunanistan’a geçişlerinde yüzde 97 azalma olduğuna dikkati çeken Avramopoulos, "Yaz aylarında hafif bir artış gördük ama bu trend normal mevsim kaynaklı değişimlerden farklı değil." dedi.

Avramopoulos, ihtiyatlı davranmaya devam edilmesi gerektiğini belirterek "Türkiye-AB mutabakatı çalışmaya ve sonuçlar vermeye devam ediyor." diye konuştu.

AB’de yasal zorunluluğa rağmen sığınmacı almayı reddettikleri için haklarında haziran ayında hukuki işlem başlatılan Çekya, Macaristan ve Polonya’ya yaklaşımlarını değiştirmeleri çağrısında bulunan Avramopoulos, aksi halde ihlal prosedürünün son adımının atılacağı uyarısında bulundu.

- AB sığınmacıları yerleştiremedi

Sığınmacıların Avrupa'ya yerleştirilmesine ilişkin AB raporuna göre, AB'de yeniden yerleştirilen sığınmacı sayıları, taahhütlerin çok gerisinde kaldı. AB, İtalya ve Yunanistan’daki sığınmacıları diğer üye ülkelere yerleştirme planında başarısız oldu.

İtalya ve Yunanistan’dan toplam 160 bin sığınmacının Eylül 2017'ye kadar diğer AB ülkelerine yerleştirilmesi kararı alınmış olmasına rağmen AB Komisyonunun verilerine göre, 4 Eylül itibarıyla 8 bin 451'i İtalya'dan, 19 bin 244'ü de Yunanistan’dan olmak üzere sadece 27 bin 695 sığınmacı çeşitli ülkelere yerleştirilebildi.

- Sözler tutulmadı

22 bin 504 sığınmacıyı kapsayan ve Temmuz 2015'te kabul edilen plan kapsamında AB ülkelerine yerleştirilmesi sözü verilen Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki sığınmacıların alınmasında ise sayı 17 bin 305'te kaldı.

AB ve Türkiye arasında 2016'da imzalanan sığınmacı mutabakatı uyarınca üye ülkelerin Türkiye'den 72 bin sığınmacı alması gerekiyordu.

Ancak rapora göre, Türkiye'den çeşitli AB üyesi ülkelere yeniden yerleştirilen sığınmacı sayısı 8 bin 834 oldu.



