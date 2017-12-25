"Türkiye, ABD'nin Kudüs kararına karşı güçlü bir set oluşturdu"

DOHA (AA) - MİTHAD ABDULMECİD - Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Raşak, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına karşı Türkiye'nin "güçlü bir set" oluşturduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda "hızlı ve pratik" adımlar attığını ifade etti.

Raşak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin Kudüs kararına karşı Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlediği güçlü tutumdan övgüyle söz etti.

- "Türkiye öncülük etti"

Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda ezici bir çoğunlukla kabul edilmesi hususunda Ankara'nın öncülük ettiği tavrın çok önemli olduğunu vurgulayan Raşak, şunları kaydetti:

"Bu, Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı'na olağanüstü toplantı için yaptığı çağrıda aşikar bir şekilde görüldü. Türkiye, ABD'nin Kudüs kararına karşı durarak, iptal edilmesi için harcanan çabalara öncülük etti. BM'nin Kudüs'ün statüsünün değiştirilmesine karşı aldığı karar, Filistin halkının zaferidir. Uluslararası toplum Filistin'den yanadır. ABD ve siyonist oluşum ise yalnız kalmıştır."

-"Erdoğan hızlı, güçlü ve pratik adımlar attı"

Hamas ve Filistin halkının, Türkiye'nin çabalarını takdir ettiğini belirten Raşak, Ankara'dan, Washington yönetiminin Kudüs kararını çekmesi için uluslararası düzeydeki çabalarını sürdürmesini istedi.

Raşak, "Türkiye, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı güçlü bir set oluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda hızlı, güçlü ve pratik adımlar attı." diye konuştu.

"Filistin halkının desteklenmesi ve ABD'nin Kudüs kararının iptali için İslam dünyası ve Arap ülkeleri ile hareket ediyoruz." diyen Raşak, Müslüman halkların ve dünyada özgürlüklerden yana olan her kesimden insanların düzenlediği destek gösterilerinden memnuniyet duyduklarını kaydederek, İslam dünyasını "zalim işgalciyle mücadelede Filistin halkına ve direnişine destek vermeye" çağırdı.

- "ABD dürüst ve tarafsız bir gözlemci sıfatından çok uzak"

Raşak, ABD'nin Kudüs kararının, hükümsüz olduğunu, ne tarihi ne coğrafyayı değiştireceğini, kutsal kent Kudüs'ün Filistin ve İslam ümmetinin başkenti olarak kalmaya devam edeceğini ifade etti.

ABD'nin, "dürüst ve tarafsız" bir gözlemci sıfatından çok uzakta tümüyle İsrail yanlısı olduğunu ve bu nedenle İsrail-Filistin barış süreciyle ilgili gelecekte yapması muhtemel herhangi bir baskının, hiç bir taraftan kabul görmeyeceğini dile getiren Raşak, Filistin yönetiminden de ABD'den gelecek herhangi bir yetkilinin kabul edilmemesi konusunda izlediği tavrını sürdürmesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada "Kudüs'ü tek taraflı olarak İsrail'in başkenti olarak kabul ettiğini" ilan etmiş ve Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması noktasında Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, 21 Aralık'ta BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke çekimser kalmış, 21 ülke ise oylamaya katılmamıştı.











