"Türkiye, AB'nin bisiklet turizmini çekebilir"

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, bisiklet turizminde dünyada ve Avrupa'da çok büyük bir potansiyel olduğunu, Avrupa Birliği'nin (AB) 70 bin kilometrelik bisiklet turizm yol ağı bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin yol ağlarını entegre etmesi halinde Avrupa'nın bisiklet turizmini çekebileceğini söyledi.

Bilecik'e bir proje kapsamında gelen eski milli bisikletçi Suyabatmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2008 yılında kurulan derneğin, 9 yılda çok büyük mesafe katettiğini vurguladı.

Suyabatmaz, Türkiye'de bazı temel değişikliklere katkı sağlamanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "bisiklet yolları yapımı projelerinin teşvik kapsamına alınması, bisiklet derslerinin orta öğretimde müfredata girmesi, obeziteyle mücadele programına bisikletin alınması, bisikletli polislerin yeniden yapılandırılması, hızlı trenlerde bisiklet taşınması ve şehir içi otobüslerinin önüne taşıma aparatı takılması" gibi konuların bunlar arasında sayılabileceğini anlattı.

- Bisiklet turizmi

Derneklerinin, bisiklet altyapısının oluşturulması, bisiklet kültürünün, algısının gelişmesi ve bisiklet turizminin geliştirilmesi olmak üzere 3 ana hedefinin bulunduğunu kaydeden Suyabatmaz, şöyle konuştu:

"Bu konuda dünyada ve Avrupa'da çok büyük bir potansiyel var. Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırdığı 70 bin kilometrelik bisiklet turizm yol ağı var. Bu yol ağına benzer yol ağları, ulusal ağımızı oluşturacak. Türkiye önce yerel ağlar sonra ulusal ağ, sonra uluslar arası ağa katılıp Avrupa'da 10 milyon kişinin kullandığı bisiklet turizm altyapısındaki o turizmi çekebilir. Alternatif turizm olarak geliştirebilmek, insanlarımıza öğretmekle ve bu turizm şekliyle hem doğa hem çevre hem de ekonomi korunmuş olacak."

Suyabatmaz, şu anda 62 ilde örgütlü olduklarını, sosyal medyada 76 binin üzerinde takipçilerinin bulunduğunu, paylaşımlarla birkaç milyon kişiye ulaşabildiklerini belirtti.

- "Bisiklet, insan hayatını kurtarabilecek bir araç, farkında değiliz"

Bisikletin çok farklı alanlarda yararlı bir ulaşım aracı olduğuna işaret eden Suyabatmaz, şunları dile getirdi:

"Doğal afetlerde Japonya'da deprem sonrası ilk 72 saat, halk için zorunlu ulaşım aracı. Kesinlikle arabayı unutun çünkü benzin istasyonları elektrik kesintisi nedeniyle pompalar çalışmayacak ya da yeraltı hatları çökmüş olacak. Siz kentin içinde insanların yardımına koşmak istediğinizde trafik felç olacak, köprüler ve binalar çökmüş, yıkılmış olacak. Bu durumda arabayla çıkarsanız acil yardım araçlarına, görevli kişilere, kurtarma ekiplerine, ambulans ve itfaiyeye yolu tıkayacaksınız. O yüzden 'Yardıma koşmak için bisikleti düşünün' diyoruz. Arabaların ve trafiğin sesinden birbirinizi zor duyarsınız. Büyük bir sessizliğe ihtiyaç var, bunu sağlayabilecek tek taşıt bisiklet. O yüzden bu 72 saatlik insan hayatının kurtarılabileceği, enkaz altında arama kurtarmanın sona erdiği süre içerisinde sessizlik için arabalarınızı çalıştırmayın' deniliyor. Bisiklet, insan hayatını kurtarabilecek bir araç, farkında değiliz."