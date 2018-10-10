İSTANBUL (AA) - Etiyopya Cumhurbaşkanı Dr. Mulatu Teshome, "Şunu söyleyebilirim ki Türkiye Etiyopya'ya yapılan doğrudan yatırımların lideri durumunda. Sektör konsantrasyonu da gayet iyi. İkili ilişkileri öyle düzeye geldi ki Türkiye en büyük yatırımcılardan." dedi.

Teshome, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun açılışındaki konuşmasında, İstanbul'da bulunmak ve foruma katılmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'de gösterilen misafirperverlikten övgüyle bahseden Teshome, "Burada hitap etmek benim için gerçekten bir ayrıcalık. Afrika ve Türkiye kök salan kalkınma ve ortaklık gerçekleştirecek. Bununla bağlantılı olarak Afrika'ya odaklanması konusunu takdir ettiğimi bildirmek isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu liderliği için çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Teshome, Türkiye ve Afrika arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığını dile getirerek, Türkiye'nin Afrika açılımından sonra gerçek manada potansiyellerin farkına varıldığını kaydetti.

Ticaret ve yatırımcı ilişkilerinin kuvvetlendirilmeye çalışıldığını aktaran Teshome, şöyle devam etti:

"Bugünün Afrika'sı dinamik kalkınma kıtasıdır. Kalkınma araçlarını tamamen kendi yararına kullanır ve gündemindeki kalkınmayı başarmaya çalışır. Böylece Afrika gerekli değişimleri geçirebilir. Türkiye ve Afrika arasında bunun desteklenmesi gerekir. Hem kamu hem de özel sektör tarafından. Türkiye'nin Afrika'yla ticareti geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetler Afrika'nın yabancı yatırımcıyı çekme düşüncesiyle bir yerde çakıştı. İnanıyorum ki bu forum Afrika ve Türkiye'yi daha iyi ekonomik ve politik ilişkilere götürecek. Hükümetler arasında burada üst düzey etkileşim olacak."

Teshome, Türkiye'nin geçen yıllar boyunca başta Etiyopya olmak üzere Afrika'ya daha fazla ilgi gösterdiğine dikkati çekerek, "Şunu söyleyebilirim ki Türkiye Etiyopya'ya yapılan doğrudan yatırımların lideri durumunda. Sektör konsantrasyonu da gayet iyi. İkili ilişkileri öyle düzeye geldi ki Türkiye en büyük yatırımcılardan. Bunların yanında iki ülke bir de kendi ürünlerini karşı tarafta tanıtıma tabi tuttu." dedi.

Ortak başarılara da imza atıldığına vurgu yapan Teshome, buna rağmen yapılacak daha çok şeyin olduğunu söyledi.

Teshome, Türkiye ve Etiyopya'nın potansiyellerinden daha fazla faydalanması temennisinde bulunarak, ekonomik ilişkilerin aynı zamanda istihdama da katkı sağladığını ifade etti.

Türk şirketlerinin Etiyopya'da binlerce kişiye iş imkanı sunduğu bilgisini veren Teshome, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'den Etiyopya'ya ihracat 440 milyon dolardan daha fazla. Etiyopya'dan Türkiye'ye ihracata da 36 milyon dolardan fazla. İki taraflı ticaret 2017'nin ilk 9 ayında 348 milyon doları geçti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da artmasını bekliyoruz. Pragmatik politikalar izliyoruz. Çabalarımız doğru ekonomik kalkınma ve gelişmeye yöneliktir. Etiyopya'nın çok önemli imkanları var. Sağlam ekonomi politikaları, doğal kaynakları, eğitilebilir iş gücü, enerji kaynaklarına sahip. Her şeyden önce hükümet iş yapmayı kolaylaştırıyor. Onun için gelin ve Etiyopya'ya yatırım yapın. Faydalanılması gereken bir durum var."