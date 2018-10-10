İSTANBUL (AA) - Ruanda Cumhuriyeti Başbakanı Edouard Ngirente, "Bizler, ekonomimizi sanayi alanında geliştirmek istiyoruz. Dolayısıyla Türk yatırımcıları Afrika'nın sanayi konusunda gelişmesinde katkıda bulunmasına katkı sağlamaya çağırıyoruz. Umarım Türkiye kıtamızdaki reformlara katkıda bulunabilir." dedi.

Ngirente, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun açılışındaki konuşmasında, foruma katılmanın kendisi için bir onur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame adına İstanbul'a geldiğini aktaran Ngirente, "Sizinle en sıcak duygularımı paylaşmak istiyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına sıcak konukseverlikleri nedeniyle teşekkür ediyorum. İkili görüşmeler büyük bir hız kazandı. Türkiye'nin Afrika politikası karşılıklı güçlendirilmiş ekonomik ortaklık şeklinde tezahür etmektedir." diye konuştu.

Ngirente, yatırımcılar, devlet ve özel sektörler arasında çok sayıda görüşmeler yapıldığını aktararak, Afrika Birliği'nin Türkiye'nin kıta ile ilgili deklarasyonuna dikkati çekti.

Türkiye'nin Afrika'nın sorunlarına Afrika çözümleri temelinde yaklaşmasına önem verdiklerini belirten Ngirente, şöyle devam etti:

"Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ortaya koyduk. Bu gündemin amacı bütün paydaşlarla, Türkiye de dahil güçlü ilişkiler geliştirmektir. Bizler, ekonomimizi sanayi alanında geliştirmek istiyoruz. Dolayısıyla Türk yatırımcıları Afrika'nın sanayi konusunda gelişmesinde katkıda bulunmasına katkı sağlamaya çağırıyoruz. Umarım Türkiye kıtamızdaki reformlara katkıda bulunabilir. Serbest ticaret alanını kullanmanızı arzu ederiz. Türkiye Afrika ortaklığı ticarette, ortaklıkta, barışı inşa etmeden, eğitim, sağlık, altyapı ve tarımda kazan kazan modelini öngörmektedir. Foruma katılanların ticaret fırsatlarını incelemelerinin tevsiye ediyorum."

Ngirente, halkların refahı açısından birlikte daha fazla çalışmaları gerektiğini dile getirerek, Türk ortaklarıyla ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydetti.