Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa eren sanal Trabzon
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için
Ambalaj ödülleri verildi
Ambalaj ödülleri verildi
İyi markamız olmalı
Gıdada markamız olmalı
Tasarıma tam destek
Tasarıma tam destek

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu

- Gine Bissau Ticaret, Turizm ve El Sanatları Bakanı Vicente Fernandes: - "Artık emtia ihraç etmekten uzaklaşıp imalat sektörüne yatırım yapmaya başlamamız gerekiyor. Bunu Türk özel sektörüyle iş birliği içerisinde yapacağız"

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu
banner17

İSTANBUL (AA) - Gine Bissau Ticaret, Turizm ve El Sanatları Bakanı Vicente Fernandes, artık emtia ihraç etmekten uzaklaşıp imalat sektörüne yatırım yapmaya başlamaları gerektiğini belirterek, "Bunu Türk özel sektörüyle iş birliği içerisinde yapacağız." dedi.

Fernandes, Türkiye-Afrika 2. Ekonomi ve İş Forumu kapsamında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, forumda, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında birçok ekonomik ve ticaret anlaşmaları imzalandığını söyledi.

Forumun somut sonuçlara dönüştürüleceğine inandıklarını aktaran Fernandes, "Afrika Birliği Komisyonu devam edecek. Oda için çok teşekkür ederim. Komisyon, Afrika üye devletleriyle iş birliği yapmaya devam edecek. Bütün paydaşlarla birlikte işlerimizi geliştireceğiz ve gelişmekte olan pazarlarda kendimize yer edineceğiz." diye konuştu.

Fernandes, artık emtia ihraç etmekten uzaklaşıp imalat sektörüne yatırım yapmaya başlamaları gerektiğine işaret ederek,"Bunu Türk özel sektörüyle iş birliği içerisinde yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türkiye-AfrikaVicente Fernandes
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1