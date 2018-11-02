Türkiye-Almanya ilişkileri için ringe çıkacaklar

İSTANBUL (AA) - Volkswagen-Porsche Yönetim Kurulu Üyesi ve Porsche İşçi Sendikası Başkanı Uwe Hück ile dünya şampiyonu, Türk asıllı boksör Fırat Arslan, Türk-Alman dostluğu için 24 Kasım'da dostluk maçına çıkacak.



Uwe Hück-Fırat Arslan, dostluk maçının sponsoru olan Orka Holding’in konferans salonunda, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu'nun katılımıyla basın toplantısı düzenledi.



Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Sadece ringde dövüşebilirsiniz" sloganı ile iki ülke arasında uzun yıllardır süregelen dostluk ilişkisine vurgu yapmayı hedefleyen ve bu kapsamda ilk boks müsabakasını mart ayında Almanya’nın Stuttgart kentinde yapan Hück ve Arslan’ın, ikinci maçı 24 Kasım Cumartesi günü Üsküdar Çavuşdere Spor Sarayı’nda gerçekleştireceğini bildirdi.



Dostluk maçının gelirlerinin Geleceğimizin Çocukları Vakfı’na bağışlanacağını aktaran Orakçıoğlu, "Almanya ve Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerini devam ettirmek ve pekiştirmek adına üzerimize düşeni yaparken, dünyada ve ülkemizde erkek hazır giyim modasına öncülük eden D’S Damat markamız ile Almanya’da etkinliğimizi artırmaya da devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Almanya’da çok sevgili Uwe Hück ve Fırat Arslan’ın katılımı ile Stuttgart Damat Tween mağazamızın açılışını yapmıştık. Geçtiğimiz ay ise Ralf Möller’in de katılımı ile Almanya’daki birinci yılımızı kutladık ve aynı gün büyük bir partiyle Mannheim’da yepyeni bir D’S Damat mağazası açtık." ifadelerini kullandı.





- "Bir dostluk zinciri oluşturduk"





Süleyman Orakçıoğlu, Almanya’da şimdilik 5 mağazaları bulunduğunu ifade ederek, Almanya pazarında etkinliklerini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.



Orakçıoğlu, Hück’ün Türk-Alman ilişkilerinin en gergin olduğu dönemde kendilerine Almanya’da dostluk elini uzattığını belirterek, "Uwe Hück ile geçen ekim ayında Stuttgart’taki mağazamızın açılışında tanıştık. Türk-Alman ilişkilerinde gerginlik olduğu bir dönemdi. Biz de iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi adına bir dostluk zinciri oluşturduk. Bugün iki ülke arasında yeniden olumlu yönde ilerleyen ilişkilerde bizlerin çabalarının büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Uwe Hück ve Fırat Arslan’ın 24 Kasım’da dostluk maçı, bu çabalarımızın en büyük meyvelerinden biri." değerlendirmesinde bulundu.



Orakçıoğlu, Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin önemine dikkati çekmek ve iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek adına yapılan bu güzel organizasyona önayak olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını dile getirdi.





- "Türkiye AB'ye aittir, AB de Türkiye'ye"





Volkswagen-Porsche Yönetim Kurulu Üyesi ve Porsche İşçi Sendikası Başkanı Uwe Hück de Türkiye ve Almanya ilişkilerinin iyileşmesi için inisiyatif aldıklarını belirterek, "Biz iki sporcu olarak Türkiye-Almanya ilişkilerini düzeltmeye karar verdik. Anladık ki politikacılar bunu yapamıyorlar, yapamayacaklar. Türkler ve Almanlar olarak ringde dövüşebiliriz ama ringin dışında hiçbir yerde kavga edemeyiz. Türkiye AB'ye aittir, AB de Türkiye'ye..." şeklinde konuştu.



Almanya’da çalışan bütün Türklere teşekkür eden Hück, bugünün Almanya’sını Türklerle birlikte inşa ettiklerini söyledi.

Hück, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben Volkswagen’de Yönetim Kurulu Üyesi olmam nedeniyle 600 bin çalışanın sorumluluğunu taşıyorum ama bugün Volkswagen şirketinin iş insanı olarak değil, sizin bir dostunuz olarak buradayım. Türkiye’nin çok genç, yetenekli bir insan gücü var ve bu insanlara bir perspektif verilmesi gerekir. Biz bu perspektifle beraber bir gelecek inşa edebiliriz. Kendime ait Uwe Hück Eğitim ve Spor Vakfı’m var. Orada 600 genç insan eğitim görüyor. Stutgart’ta Süleyman Bey’i tanıdım. Bir Türk yatırımcı olarak tanıdım ve dedim ki ‘Artık yeni bir zaman, Türkiye’den Almanya’ya yatırım yapılıyor.’ Bunu yapan Süleyman Bey’e teşekkür olarak 'biz de Almanlar olarak Türkiye’ye yatırım yapmalıyız artık' dedim.

Fırat’la birlikte ringe çıkacağım ve bu dostluk için morluklar almaya, kanamalara cesaret edeceğim. Bunu Türkiye’deki gençlere cesaret verebilmek için yapacağız. Ringde dövüşeceğiz ama ringden inince birbirimize sarılacağız. O yüzden tekrar etmeliyim, Türkiye’yi çok seviyorum."







- "Fırat, Muhammed Ali gibi bir dünya şampiyonu"





Hück, şampiyon Fırat Aslan’ın babasının Almanya’da "misafir işçi" olduğunu hatırlatarak, bir misafir işçinin oğlunun dünya şampiyonu olabildiğini söyledi.

Boksör Fırat Arslan’ın dünya şampiyonu Muhammed Ali’nin klasmanına oldukça yakın klasmanda bir dünya şampiyonu olduğunu belirten Hück, "Görüyorum ki Fırat Türkiye’de maalesef pek tanınmıyor, Muhammed Ali gibi bir dünya şampiyonu olduğu unutuluyor." dedi.





- "Maçtan sonra aynısını Almanya’da tekrar yapacağız"





Uwe Hück, Türkiye ile Almanya’nın ticari ilişkileri konusunda, "Suudi Arabistan’la iş yapmaktansa tabii ki Türkiye... Çok açık. Türkiye’nin bir elçisi olmak istiyorum. Hiç para istemiyorum sadece çay istiyorum." ifadelerini kullandı.



Hück, öncelikle birbirlerine olan güveni yeniden kazanmaları gerektiğini belirterek, "Buradaki maçtan sonra aynısını Almanya’da tekrar yapacağız, ekonomik ilişkileri geliştirmek adına... Çünkü biliyorsunuz, geldiğimiz yer Stutgart Porsche’nin merkezi, birçok holdingin merkezi… Süleyman Bey’i oraya davet edeceğim. Orada şirket temsilcileriyle, eyalet yöneticileriyle bir araya getireceğim ve yatırım süreçlerini birlikte konuşmamızı sağlayacağım." dedi.





- "(Yatırım) Planımız var ama şu anda söyleyemem"







Hück, Türkiye’de bir Volkwagen fabrikası kurulması yönünde bir karar bulunup bulunmadığı sorusuna, "Bizim önümüzde bir planımız var ama şu anda söyleyemem. Lütfen, bu konuda sürprizi bekleyin. Dostum Süleyman Bey’e söyledim, kendisi biliyor bu yatırım konusunu ama henüz bunu açıklayamam. Söyleyebilirim ki uzun sürmeyecek." karşılığını verdi.







-“Alman ismi teklif edildi ama reddettim”





Dünya şampiyonu, Türk asıllı boksör Fırat Arslan ise, "Türkiye tarihinde bugüne kadarki tek dünya şampiyonuyum ama Almanya’da yaşadığım için Türkiye’de beni pek tanımıyorlar. Geçmişte kariyerimin daha hızlı ilerlemesi için bana Alman ismi almam teklif edildi ancak bunu reddettim. Türk kimliğimle gurur duyuyorum ve ülkemden asla vazgeçmem." dedi.

Diğer taraftan, Almanya'ya karşı derin bir aidiyet duyduğunu belirten Arslan, "Almanya da, ait olduğum ve ekmeğimi kazandığım ülkem. Benim için Türkiye ve Almanya, annem ve babam gibi... 'Kimi daha çok seviyorsun' diye bir şey yok. İki ülkeyi de çok seviyorum ve her zaman olduğu gibi bugün de iki ülkenin dostluk ve kardeşliği için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Uwe Hück gibi büyük bir iş insanının benimle ringe çıkması çok büyük adım. Maçın gelirini vakfa bağışlayarak gençlerimizin geleceğine yardımcı olmaktan onur duyacağız." şeklinde konuştu.

24 Kasım'da yapılacak dostluk maçı TV8,5’tan canlı yayınlanacak.

