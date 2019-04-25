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"Türkiye, Arnavutluk'un stratejik ortağıdır"

- Arnavutluk Girişimcilerin Korunmasından Sorumlu Devlet Bakanı Eduard Shalsi: - "Türkiye Arnavutluk'un stratejik ortağıdır. Arnavut iş dünyasının parçası olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum"

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TİRAN (AA) - Arnavutluk Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) 2019 Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Başkent Tiran'da gerçekleşen toplantıya, Arnavutluk Girişimcilerin Korunmasından Sorumlu Devlet Bakanı Eduard Shalsi, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Kosova Türkiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Balkız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Zeydan ve ATTSO yetkilileri katıldı.

Bakan Shalsi, burada yaptığı konuşmada, Arnavut-Türk dostluğunun uzun yıllara dayandığını söyledi.

"Türkiye Arnavutluk'un stratejik ortağıdır." diyen Shalsi, "Arnavut iş dünyasının parçası olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Arnavutluk'a yatırım yaptınız ve güvendiniz. Arnavut ekonomisinde rolünüz var." dedi.

Ülkedeki iş ortamının iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirten Shalsi, Türk işletmelerinin Arnavutluk ekonomisinin vazgeçilmez bileşenleri olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Yörük, Arnavutluk Yatırım ve Kalkınma Ajansının (AIDA) kayıtlarına göre ülkedeki Türk firmalarının sayısının, 109'u imalatçı olmak üzere 433'e ulaştığını aktardı.

Türkiye'nin Arnavutluk'ta havacılık, eğitim ve sağlık sektörlerindeki son dönem girişimleriyle yatırımlarının piyasa değerinin, müteahhitlik hizmetleri dahil olmak üzere 3 milyar dolara yaklaştığını belirten Yörük, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Söz konusu yatırımlar Arnavutluk'un üretimine, istihdamına ve ihracatına önemli katkı sağlamaktadır. Örneğin Arnavutluk'ta üretim yapan Türk firmalarının istihdam ettiği Arnavut kardeşlerimizin sayısı 15 bine, 2018 yılındaki ihracatları ise 240 milyon dolara yaklaşmıştır. Son yıllarda ikili ticari ilişkilerimizde de hızlı bir gelişme görülmektedir. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz yaklaşık yüzde 10 artarak 520 milyon dolara yükselmiş, ülkemiz Arnavutluk’un ithalatında ikinci sırayı almıştır."

ATTSO Başkanı Seyhan Pencablıgil de ticaret odası olarak 60 üye ile ülkede önemli bir kuruluş haline gelmeyi başardıklarını söyledi.

Arnavutluk ekonomisine sağladıkları katkıdan duydukları memnuniyeti dile getiren Pencablıgil, görevlerinin Türkiye ve Arnavutluk gibi iki dost ve kardeş ülke arasındaki ticari ve endüstriyel ilişkilerin daha ileri götürülmesi olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
ArnavutlukATTSOTürkiye
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