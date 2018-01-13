Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu:

ÇORUM (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afrin hakkındaki açıklamalarıyla ilgili, "Sözde kantonların birleştirilmesi girişimine karşı Türkiye gerçekten çok önemli, stratejik değeri çok yüksek bir müdahalede bulunuyor. Böyle kama gibi o bölgelerin birbiriyle birleşmesini önlüyor. Türkiye'nin şu anda dünyanın emperyal güçleriyle sürtüşmesinin arkasında da işte bu var." dedi.

TBB tarafından hayata geçirilen Hukuk Okur Yazarlığı Projesinin sertifika töreni ile Çorum Barosunun kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katılmak için kente gelen Feyzioğlu, Baroyu ziyaret etti.

Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Afrin ile ilgili açıklamasını değerlendirdi.

Emperyalist güçlerin Suriye ve Irak'ta gerçekleşen bölünmelerin ortaya çıkan parçacıklarla devlet kurmaya yönelik çalışmalar yaptığını belirten Feyzoğlu, Türkiye'nin de bu girişimler karşısında stratejik değeri çok yüksek müdahalelerde bulunduğunu söyledi.

Suriye'nin kuzeyinde PYD eliyle devlet kurulmaya çalışıldığını dile getiren Feyzioğlu, "Türkiye şu anda güney sınırlarımızın hemen ötesinde emperyal güçlerin desteğiyle Suriye ve Irak'ta oluşan bölünmüş parçalarla oluşturmak istenen devletimsi ile uğraşıyor. Bunlardan en günceli, Suriye'nin kuzeyindeki PKK'nın YPG'si eliyle kurdurulmak istenen devletimsi. Sözde kantonların birleştirilmesi girişimine karşı Türkiye gerçekten çok önemli, stratejik değeri çok yüksek bir müdahalede bulunuyor. Böyle kama gibi o bölgelerin birbiriyle birleşmesini önlüyor. Türkiye'nin şu anda dünyanın emperyal güçleriyle sürtüşmesinin arkasında da işte bu var." ifadelerini kullandı.

- "PYD, bugünkü yapısıyla PKK'nın bir yan örgütüdür"

"Burada bu devletimsi hale gelmeye çalışanların iyi niyetini göremiyoruz. Neden göremiyoruz? Açık söyleyeyim, öncelikle hiç kimse bizim aklımızla alay etmesin." diyen Feyzioğlu, PKK'nın da Suriye'deki PYD'nin de "Kongra-Gel" adlı üst yapının alt birimleri olduğunu aktardı.

ABD'nin, "Biz PKK'ya değil, PYD'ye silah yardımı yapıyoruz" şeklinde açıklamaları olduğunu hatırlatan Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"ABD'liler bize dönüp, 'O PYD, sizinki PKK' diyerek kendilerinin de çok iyi bildikleri belgeleri bizim bilmediğimizi sanmasın. Bu örgütlerin tüzüklerine baktığımızda ne olduğunu görüyoruz. Biz de biliyoruz. En az onlar kadar iyi biliyoruz. PYD, bugünkü yapısıyla PKK'nın bir yan örgütüdür. Bugünkü yapısıyla devam ettiği sürece de Suriye'nin kuzeyinde aslında kurulmak istenen bir PKK devletidir. Bu PKK devletine ABD, 'PYD'ye veriyoruz' diyerek ağır silahlar vermektedir. Son gelen bilgilere göre PYD'nin omurgasını oluşturacağı 50 veya 60 bin kişilik sınır muhafızları ordusu veya birliği oluşturulmaktadır. Bu, bizim bildiğimiz düzenli ordudur. Yani Suriye'nin kuzeyinde ABD eliyle PKK'ya bir düzenli ordu kurdurulmak isteniyor. Burada herkesin eğri oturup doğru konuşması lazım. Türkiye'nin 'Buraya nasıl geldik' diye öz eleştiri yapması lazım."



