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Türkiye Batum'da iftar sofrası kuruyor

- Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Temizkan: - "Bursa Büyükşehir Belediyesiyle ortak gerçekleştirilen proje çerçevesinde Orta Cami'nin bulunduğu sokaktaki 6 Türk restoranında her akşam 350 kişilik iftara ev sahipliği yapıyoruz" - "Bu etkinliklerle, mübarek ramazan ayı vesilesiyle Türk ve Gürcü halkları arasında mevcut yakın dostluğu daha da pekiştirmeyi amaçlıyoruz"

Türkiye Batum'da iftar sofrası kuruyor

BATUM (AA) - DAVİT KACHKACHİSHVİLİ - Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Yasin Temizkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve başkonsolosluğun iş birliğiyle ramazan boyunca Batum'da yaklaşık 11 bin kişiye iftar verileceğini bildirdi.

Başkonsolos Temizkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batum'un yanı sıra Acara bölgesinin 5 ilçesinde iftar programları düzenleyeceklerini bildirdi.

Temizkan, "Bu etkinliklerle, mübarek ramazan ayı vesilesiyle Türk ve Gürcü halkları arasında mevcut yakın dostluğu daha da pekiştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesiyle ortak gerçekleştirilen proje çerçevesinde Batum Orta Cami'nin bulunduğu sokakta yer alan 6 Türk restoranında her akşam 350 kişilik iftara ev sahipliği yaptıklarını belirten Temizkan, Batı Gürcistan Müftülüğünün de söz konusu projede çalışmalara destek verdiğini kaydetti.

- "İftar sofrası herkese açık"

Ramazan ayı boyunca sadece Batum'da yaklaşık 11 bin Müslüman'a iftar verileceğini dile getiren Temizkan, "İftar soframız herkese açık. Gürcü ve Türkler ağırlıklı olmak üzere İran, Pakistan ve çeşitli Arap ülkelerinden misafirlerimiz aynı sofranın etrafında toplanarak ramazan ayınının güzelliğini paylaşıyor." dedi.

İftarlarda Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğu personeli ile Başkonsolosluk bünyesinde görev yapan öğretmenlerin de gönüllü hizmet verdiklerini belirten Temizkan, "İftarlarda Başkonsolosluğumuz personeli ile bünyemizde görev yapan öğretmenlerimiz gönüllülük esasına göre dönüşümlü olarak hazır bulunuyorlar." diye konuştu.

- İftar programları tüm Acara bölgesinde gerçekleştirilecek

Batum'un yanı sıra tüm Acara bölgesinde de iftar programları gerçekleştireceklerini aktaran Temizkan, "Benzer bir projeyi Bursa'dan Yıldırım Belediyesi ile de hayata geçiriyoruz. Yine Batı Gürcistan Müftülüğüyle iş birliği halinde 5 ilçede birer akşam iftar vereceğiz." dedi.

Temizkan, "Türkiye'de en çok Gürcistan'ın Acara bölgesi göçmeninin yaşadığı Bursa'nın Batum'a olan özel ilgisi, bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Temizkan, Türkiye-Gürcistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe başta olmak üzere ilgili tüm yetkililere ve Bursa halkına teşekkür etti.

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Ajara BölgesiBatum KentiBursa Büyükşehir BelediyesiGürcistanIftarTürkiye'nin Batum Başkonsolosu Yasin Temizkan
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