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Türkiye Beyazay Derneği engellilerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Beyazay Derneği ve Eyüp Belediyesi işbirliği ile engelli vatandaşlara iftar yemeği verildi.Ensari Konağında düzenlenen iftar programına Darülaceze'de kalan 15 engelli vatandaş ve refakatçilerinin yanı sıra, 15 Temmuz...

Türkiye Beyazay Derneği engellilerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Beyazay Derneği ve Eyüp Belediyesi işbirliği ile engelli vatandaşlara iftar yemeği verildi.

Ensari Konağında düzenlenen iftar programına Darülaceze'de kalan 15 engelli vatandaş ve refakatçilerinin yanı sıra, 15 Temmuz gazisi Cihan Korkmaz ve Türkiye Beyazay Derneği yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İftardan önce konuşan Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, yurt içi ve yurt dışında 100'e yakın şubeleri bulunduğunu ve engellilerle ilgili farkındalık çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Bu yıl ilk defa Darülaceze'de kalan engellilerle iftarda bir araya geldiklerini ifade eden Ayva, "Engellilerle ilgili çok sayıda kapsamlı projeye imza atan Eyüp Belediyesi'nin desteği ile hep birlikte orucumuzu açacağız. Amacımız, insana ulaşmakta engelin olmadığını anlatmaktır." dedi.

Lokman Ayva, Türkiye Beyazay Derneği olarak ayrıca eğitim, spor ve diğer dallarda da çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeye devam ettiklerinin altını çizdi.

İftar programına katılan engelli vatandaşlar da Türkiye Beyazay Derneği yönetim kurulu üyelerine ve Eyüp Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva
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