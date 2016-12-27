GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Merkezi Gaziantep'te bulunan Suriye Vaat Partisi Genel Başkanı Saat el-Vefai, Halep'teki tahliyelere ilişkin, "Türkiye olmasaydı şu an kurtarıldığı için sevindiğimiz binlerce insanın ölüm haberini alacaktık. Aslında Türkiye, binlerce insanı ölümün kucağından aldı." dedi.

Vefai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşatma altındaki Halep'te insanlığın en acı dramlarından birinin yaşandığını söyledi.

Yaşanan gelişmeler ışığında Türkiye'nin insan hayatına öncelik verdiğini anlatan Vefai, Türkiye'nin Halep'teki siviller için yaptıklarının hiçbir zaman unutulamayacağını vurguladı.

Suriyeliler için Türkiye'nin "kadim bir dost" olduğunu belirten Vefai, "Türkiye'nin neler yaptığını çok iyi biliyoruz ve görüyoruz. Türkiye olmasaydı şu an kurtarıldığı için sevindiğimiz binlerce insanın ölüm haberini alacaktık. Aslında Türkiye, binlerce insanı ölümün kucağından aldı." diye konuştu.

Türkiye'nin sivillerin kurtarılması için gösterdiği çabanın takdire şayan olduğuna işaret eden Vefai, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yaptığı büyük bir şey, minnettarız. Çok çaba gösterildi. Sivillerin o bombaların arasından çıkması Türkiye'nin çabasıyla oldu. Bunu çok iyi biliyoruz. Bugün İdlib'e çok sayıda insan gelip, bombalardan, ölümden kurtulduysa bu Türkiye'nin büyüklüğündendir. Keşke dünya Türkiye'yi yalnız bırakmasaydı ve Halep konusunda Türkiye'ye destek veren olsaydı. Zaten Türkiye yalnız kalmasaydı şu an Halep'te ölümüne üzüldüğümüz binlerce insan halen hayatta olurdu."

- "Demografik yapıyı değiştiremezsiniz"

Vefai, yakın zamanda Halep'te yapılan kuşatmanın daha önce Suriye'nin farklı bölgelerinde de hayata geçirildiğini dile getirdi.

Rejimin kuşatmalarla çok sayıda insanı öldürdüğünü, kalanların da göçe zorladığını anlatan Vefai, "Göçler ve ölümlerle demografik yapıyı değiştirmek istiyorlar. Ama demografik yapıyı değiştiremezsiniz. Halep ve Suriye, bu ülkenin öz evlatlarına ait. Rejim, bu insanları başka yerlere göç ettirip, başkalarını topraklarımıza taşıyarak zararlı çıkacak. Bunu herkes görecek. Biz topraklarımızdan vazgeçmedik." dedi.

Demografik yapının değiştirilmesinin engellenmesi için dünyanın desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Vefai, Halep'in Suriye halkına ait olduğunu tüm dünyaya göstereceklerini sözlerine ekledi.