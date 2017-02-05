Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri güçleniyor

ANKARA (AA) - Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Can Dizdar, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yarın, Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek ile BAE Ekonomi Bakanı Sultan Al Mansouri'nin eşbaşkanlıklarında geniş bir gündemle Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısı düzenleneceğini söyledi.

Dizdar, heyetler arasında yarın başlayarak iki gün sürecek KEK toplantısı öncesinde AA’ya açıklamalarda bulundu.



Altı yıl aradan sonra BAE ile Ankara’da düzenlenecek KEK Toplantısının artan ikili ekonomik ilişkilerle birlikte yoğun ve geniş bir gündeme sahip olduğunu belirten Dizdar, şunları söyledi:



"Türkiye-BAE ekonomik ilişkilerinin dokusu, hemen hemen bütün sektörleri kapsıyor ve çok derine iniyor. Bu bakımdan, finans hizmetlerinden yatırıma, yenilenebilir enerjiden sivil havacılığa kadar pek çok konu gündemde yer alıyor. Tabiatıyla, bizim açımızdan da Türk vatandaşlarının, işadamlarının, yatırımcılarının BAE’ye rahatça gelebilmeleri, çalışma ve şirket lisanslarını zorluk çekmeden alabilmeleri önem taşıyor."



Dizdar, KEK sayesinde, gerek Türk, gerek BAE firmalarının karşılıklı faaliyetlerini güven içinde devam ettirmelerini hedeflediklerini vurgulayarak, son aylarda ikili ticari ilişkilerde büyük ilerleme kaydedildiğini söyledi.



Türkiye'nin geçen Aralık ayında BAE’ye ihracatının yüzde 77 oranında arttığını hatırlatan Dizdar, şöyle devam etti:



"BAE ile sağladığımız ticaret fazlası, 2016 yılında ülkemizin cari açığının kapanmasında 1,7 milyar dolar katkı sağladı. Bunun daha da artması için, çok yoğun bir çaba içine girmiş bulunuyoruz. Firmalarımız için her alanda ilave fırsatları sürekli kovalıyoruz. Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle yüzde 36 artışla, 9 milyar doların üzerine çıkan ticaret hacmimizi 2017’de daha da yükseltmeyi hedefliyoruz. Bunun için, geniş bir potansiyel mevcut durumda. Yeter ki, karşılıklı olarak firmalarımıza daha uygun bir ortam sağlayabilelim."



BAE'li yatırımcıların, Türkiye’deki fırsatları yakından izlediklerine dikkati çeken Dizdar, Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasında, müzakerelerine hız verilen serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesinin de sürece büyük katkı sağlayacağını ifade etti.



Dizdar, "Serbest ticaret anlaşması sonuçlandığında, belirli ürün gruplarında gümrük vergilerinin sıfırlanmasıyla, ikili ticareti artırıcı etkisinin yanı sıra, BAE firmalarının Türkiye’de tesis yatırımına girmelerini, ortaklıklar kurmalarını da kolaylaştıracak, teşvik edecektir" dedi.



Dizdar, önümüzdeki dönemde iki ülkeden işadamları heyetlerinin katılımıyla kapsamlı bir iş forumu düzenlenmesinin öngörüldüğünü de ekledi.



- “2017 turizmde daha da iyi olacak”



Turizm ilişkilerindeki hedef ile ilgili olarak Dizdar, "Elimizdeki mevcut verilere göre, 2017’nin BAE’den ülkemize yönelik turist akışı bakımından daha da iyi bir yıl olmasını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Dizdar, Türkiye ile BAE arasında haftalık 100 uçak seferi yapıldığını anımsatarak, şöyle devam etti:



"BAE vatandaşlarının İstanbul, Bursa, Yalova, Karadeniz bölgelerine ilgileri giderek artıyor. Bu bölgelerimizde turist olarak konaklayanların yanı sıra, gayrimenkul alıp daha yerleşik bir hayata geçenlerin sayısı da az değil. Şimdi, Türkiye’deki bilinen bu destinasyonları daha da çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda, özellikle Antalya ve Kapadokya öne çıkıyor."



Büyükelçi Dizdar, BAE'den ülkemize gelen turist sayısının halen yılda 300 bin civarında seyrettiğini, bu sayıya BAE nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan, vatandaş statüsünde bulunmayan kesimin de dahil olduğunu vurguladı.



- “Firmalarımız sağlık sektöründe paylarını artırıyor”



Sağlık sektörünün BAE ekonomisinde payının hızla arttığına işaret eden Dizdar, "Nitekim, 30 Ocak’ta Dubai’de başlayan Arap Sağlık Fuarı’nda 190 firma ile temsil edilmemiz de bunun önemli bir göstergesi. Firmalarımız, bu fuarlardan büyük verim alıyorlar. Sağlık sektöründeki paylarını artırıyorlar." diye konuştu.



Büyükelçi Dizdar, sağlık sektöründeki yükselişin diğer boyutunu BAE'den tedavi amacıyla Türkiye’ye gelenlerin oluşturduğunu belirterek, "Burada da istikrarlı bir artış grafiği görüyoruz. Sağlık alanındaki etkileşim ve işbirliğimizi daha da güçlendirmek amacıyla, ikili bir anlaşma imzalama hedefimiz mevcut." dedi.





