"Türkiye-Birleşik Krallık Ticari İlişkilerinin Geleceği" toplantısı

ANKARA (AA) - Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında "Türkiye-Birleşik Krallık Ticari İlişkilerinin Geleceği" konulu toplantıda iş dünyası ile bir araya geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından "Türkiye-Birleşik Krallık Ticari İlişkilerinin Geleceği" konulu toplantıda, Brexit sonrası iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler değerlendirildi.

TOBB kabul salonunda gerçekleştirilen toplantıda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox konuşma yaptı.

Fox, iki ülke arasındaki ticaret ilişkisinin geçmişe dayandığını anımsatarak, son yıllarda Türkiye'nin, Birleşik Krallık'ın en önemli ticaret ortaklarından biri haline geldiğini belirtti.



Mustafa Kemal Atatürk'ün tüccarların güvene layık olması gerektiği yönündeki sözlerine işaret eden Fox, "Güven ticaretin en önemli mihenk taşıdır." ifadelsini kullandı.



Fox, Avrupa'nın her iki ucunda olan Türkiye ile Birleşik Krallık'ın ilişkilerine çok önem verdiklerinin altını çizerek, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılan bir ülke olarak bu ilişkilerin artık daha da önemsendiğini söyledi.



20. yüzyılın ortalarında Batı'nın küresel ekonomik ve siyasi dengesizlik döneminde Türkiye gibi bir ortak bulduğunu ifade eden Fox, bu dönemde de Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek için çaba sarf edeceklerinin altını çizdi. Fox, "Dolayısıyla 'Türkiye ile ekonomik ilişkimiz çok önemlidir' derken nazik laflar etmiyorum. Bu ilişki Avrupa için ve dünyanın geri kalanı için de çok önemli." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin G20 ve NATO'da da önemli bir ortak olduğuna değinen Fox, Birleşik Krallık'ın 15 Temmuz Darbe girişiminde Türkiye'yi ilk arayan ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.

Fox, Türkiye'deki şirketlerle daha iyi çalışmak istediklerini ve İngiliz şirketlerini de Türkiye'de yatırım yapmaları konusunda teşvik ettiklerini belirterek, "Türkiye, ekonomik ve siyasi olarak ne kadar güçlü olursa ortaklığımız da o kadar iyi olacak." şeklinde konuştu.

AB'den ayrılmalarıyla Gümrük Birliği'nden ayrılacaklarına dikkati çeken Fox, artık bağımsız bir ticari sistem geliştirmek istediklerini ve Türkiye'nin bu konuda önemli bir partner olacağını ifade etti. Fox, "AB'den ayrılıyoruz. Biz AB'deyken Türkiye'nin en önemli müttefiklerinden biri olduk, şimdi dünyadaki en önemli ortaklarından biri olacağız." dedi.

- "Brexit, Türkiye ile olan ilişkilerimiz için tehdit değil fırsattır"

Fox, Birleşik Krallık'ın ihracatının yüzde 44'ünü AB ile yaptığını aktararak, AB ile ilişkilerin zarar görmesini istemediklerini ve makul bir anlaşmayla ayrılmanın kendileri için önemli olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin bu süreçte ticaret için çok önemli bir ülke olduğuna değinen Fox, "Brexit, Türkiye ile olan ilişkilerimiz için tehdit değil fırsattır." diye konuştu.



Türkiye ile birlikte, küresel ticaret ve bölgesel güvenlik açısından dünyaya çok önemli katkılar sunduklarını belirten Fox, "İlişkilerimizin temeli hiçbir zaman değişmeyecektir. Her zaman korumacı ticaret politikalarına karşı duracağız." ifadesini kullandı.









