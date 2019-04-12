Türkiye Bisiklet Turu’nun pedalları Turkcell ile dönecek

İSTANBUL (AA) - Turkcell, Türkiye’nin en önemli spor organizasyonlarının başında gelen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun teknoloji ve iletişim sponsoru oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, Türkiye’nin en önemli uluslararası spor organizasyonlarından biri olan ve bu sene 55’incisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun iletişim ve teknoloji sponsoru oldu.

Kurulduğu günden bu yana 25 spor branşında, toplamda 600 milyon TL’nin üzerinde maddi destekle, 34 binden fazla sporcunun yanında olan Turkcell, TURSKSPORU Projesi ile Türk sporuna gerek sponsor olarak gerekse de bilinirlik ve farkındalık yaratarak destek vermeyi sürdürüyor.

Dünyanın ilk dijital operatörü olarak Turkcell, futbol kulüplerinin dünya standardını yakalaması için onlarla dijitalleşme yolunda gelir getiren iş modelleri hayata geçirirken, TURSKPORU Dergisi ve internet sitesi yoluyla da spor kültürünün yayılmasına ön ayak oluyor. Futbol, atletizm, yüzme, yelken ve bedensel engelliler federasyonlarının ana sponsoru olan Turkcell, bu sene turun tüm iletişim altyapısını da sağlayacak.





- "TURKSPORU’na hizmet etmeye devam edeceğiz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, kuruldukları ilk günden bu yana TURKSPORU’nun yanında yer aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Biz sadece sponsorlukla spor iletişimi yapan bir firma değiliz. Futboldan, atletizme, yelkenden, engelli sporuna, bilardodan yüzmeye kadar sponsorluk desteğimiz devam ediyor. Ama aynı zamanda TURKSPORU’nun ileri gitmesi için tüm branşlara yönelik bilinirlik yaratmaya, bilgi seviyesini yükseltmeye çalışıyoruz. TURKSPORU Dergisi ve internet sitesi bu amaçla hayata geçirildi. Şimdi de Türkiye’nin en önemli uluslararası organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun teknoloji ve iletişim sponsoru olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, dünyanın en iyi bisikletçilerini Türkiye’de en iyi şekilde ağırlamaya hazır. TURKSPORU’na hizmet etmeye ve Türk sporunun gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz.”





- 1.000 kilometre yol kat edilecek





17 takım ve 119 sporcunun yer alacağı yer alacağı 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yine Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) en üst seviye turnuvaları dahil ettiği Dünya Turu kapsamında gerçekleştirilecek. Son iki senedir Dünya Turu kapsamında yer alan organizasyonda bir kez daha dünyanın en iyi bisiklet sporcuları şampiyonluk için mücadele edecek. 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 16 Nisan’da İstanbul’daki 160 kilometrelik ilk etapla başlayacak.

Sporcular, yaklaşık 1.000 kilometreyi geride bırakacakları 6 etaplık, Avrupa ve Asya kıtalarını bu yıl Çanakkale’de birbirine bağlayacak turu yine İstanbul’da noktalayacak.

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Etapları şöyle:

"16 Nisan İstanbul – Tekirdağ (160 km), 17 Nisan Tekirdağ – Eceabat (183.1 km), 18 Nisan Çanakkale – Edremit (132,5 km), 19 Nisan Balıkesir – Bursa (184.1 km), 20 Nisan Bursa – Kartepe (169.1 km), 21 Nisan Sakarya – İstanbul (169.2 km)"