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Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü kuruldu

Biyoteknoloji alanında Ar-Ge yapacak, bilimsel destek sağlayacak olan Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsünün kuruluşu ve yapılanmasına ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü kuruldu

ANKARA (AA) - Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü'nün kuruluşu, yapılanması, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik yürürlüğe girdi.

Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü'nün kuruluşu ve yapılanmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre enstitü, enstitü başkanlığı, bilim kurulları ve yönetmelikte belirtilen diğer birimlerden oluşacak.

Enstitü bünyesinde Genom ve Biyoenformatik Bilim Kurulu, Aşı Bilim Kurulu, Farmasötik ve Biyofarmasötik Ürünler Bilim Kurulu, Biyomedikal ve Tıbbi Cihaz Bilim Kurulu, Mikrobiyoloji-İmmünoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Kurulu, Fermantasyon ve Hücre Kültürü Teknolojileri Bilim Kurulu olmak üzere, 6 bilim kurulu oluşturulacak.

Bilim kurulları, enstitü başkanı ve en fazla 10, en az 6 üyeden oluşacak. Genom ve Biyoenformatik ile Aşı Bilim Kurulları ise en fazla 30, en az 6 üyeden oluşacak.

Enstitü başkanı, bilim kurullarının da başkanlığını yürütecek. Enstitü başkanının olmadığı durumlarda, kurullara enstitü başkanının görevlendireceği bir üye başkanlık yapacak.

Enstitü, Türkiye'nin biyoteknoloji alanında öncelikli politikalarının belirlenmesinde çalışmalar yaparak Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca talep edilecek saha araştırmaları, Ar-Ge, yayın ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirecek.

Muhabir: Aynur Ekiz

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Resmi GazeteTeknolojiTürkiye Biyoteknoloji Enstitüsü
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