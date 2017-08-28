"Türkiye biyoteknolojide güzel noktalara gelecek"

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, gelişme potansiyeli çok yüksek olan Türkiye'nin dünyadaki 18'inci büyük ekonomi olarak biyoteknoloji alanında henüz hak ettiği yerde bulunmadığını ama daha güzel noktalara geleceğini bildirdi.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, Başbakan Binali Yıldırım'ın Singapur ve Vietnam resmi ziyaret heyetinde yer alan VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Varlıbaş, gezi sırasındaki çalıştaylarda Türkiye ve Singapur biyoteknoloji endüstrisi hakkında bilgi verdi.

Varlıbaş, buradaki konuşmasında, Scientific American Worldview'in güncel verilerini kaynak göstererek Singapur biyoteknoloji endüstrisinin ABD'den sonra dünyada 2'nci, Türkiye'nin ise 46'ncı sırada bulunduğunu aktardı.

Ercan Varlıbaş, "Gelişme potansiyeli çok yüksek olan Türkiye, dünyadaki 18'inci büyük ekonomi olarak biyoteknoloji alanında henüz hak ettiği yerde değil ama daha güzel noktalara gelecek." ifadelerini kullandı.

Satın alma gücü paritesine göre kişi başı mili gelir sıralamasında Singapur'un geçen yıl 87 bin dolarla dünyada 3'üncü sırada yer aldığını aktaran Varlıbaş, ülkenin ekonomik üstünlük kazanmasında biyoteknolojiyi stratejik sektör olarak seçmesi çok önemli bir etken olduğuna işaret etti.

Varlıbaş, Singapur'un küçük bir ada ülkesi olarak algılanmasına rağmen biyoteknoloji endüstrisi açısından Güney Asya ve Asya Pasifik bölgesinin en gelişmiş ülkesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Singapur hükümeti biyoteknolojiyi stratejik bir alan olarak belirledi ve sektörün büyümesi, inovatif ürünlerin üretilmesi amacıyla 10 yıllık bir sürede adım adım hazırladığı programları uyguladı. Singapur hükümeti tarafından biyoteknolojiye yönelik çok büyük yatırımlar ve altyapı çalışmaları gerçekleştirildi; endüstri çalışmalarını teşvik edici, özendirici ve yönlendirici politikalar uygulandı. Western Üniversitesi kaynaklarına göre çeşitli klinik araştırmalar, dönüşüm projeleri, araştırma projeleri üzerine çalışan bilim insanlarına milyon dolarlar değerinde kaynak sağlandı. Özellikle 2011 ila 2015 yılları arasında biyoteknolojide sürdürülebilir büyüme önemli boyuta ulaştı."





- "Biyoteknoloji stratejik bir sektör"





Ercan Varlıbaş, biyoteknolojinin ekonomide stratejik bir sektör olduğunu vurgulayarak, ülkelerin rekabette öne çıkmak için yüksek teknolojili, inovatif ürün üretmek üzere birbirleriyle yarış halinde olduğunu bildirdi.

Gelişmiş ülkelerde doğup büyüyen dünya devi firmaların, gelişmekte olan ülkelerin büyüyen firmalarına saldırdıklarını aktaran Varlıbaş, büyüyen firmaların küçüklerin önlerini kesmek için yasal olmayan yollara başvurmaktan çekinmediklerini gördüklerini de ifade etti.

Bağımsız araştırma şirketi Market Scope verilerine göre, VSY Biotechnology'nin dünya göz biyoteknolojisi alanında 10'uncu sırada yer aldığını belirten Varlıbaş, Türkiye'de VSY Biotechnology gibi dünya ülkelerine ihracat gerçekleştiren biyoteknoloji firmalarının artış göstermesi halinde ülkenin biyoteknoloji endüstri sıralamasındaki yerinin daha üst noktalara taşınabileceğine dikkati çekti.

Varlıbaş, Türkiye'de zengin bir biyoteknoloji ikliminin oluşmasının kendilerini memnun edeceğini aktardı.

