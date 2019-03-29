"Türkiye bizi hiç hayal kırıklığına uğratmadı"

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric Dünya Başkan Yardımcısı Luc Remont, "İlk yatırım yaptığımız günden bu yana, Türkiye, hangi alanda olursa olsun dönüşümü gerçekleştirme ve yatırımlarımıza devam etme kararını verme noktasında bizi hiç hayal kırıklığına uğratmadı." ifadelerini kullandı.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Remont, dijital dönüşüm yoluyla rekabetçi olma ve diğer gelişmekte olan ekonomilerin önüne geçme konusunda Türkiye’nin büyük bir iştahı olduğunu dile getirdi.

Remont, Türkiye ziyareti kapsamında enerji yönetimi ve otomasyon konusunda dijitalleşmenin giderek arttığını belirterek, bu sayede pek çok alanda entegrasyonun sağlanabildiğini aktardı.

Remont, "İlk yatırım yaptığımız günden bu yana, Türkiye, hangi alanda olursa olsun dönüşümü gerçekleştirme ve yatırımlarımıza devam etme kararını verme noktasında bizi hiç hayal kırıklığına uğratmadı." ifadelerini kullandı.

180 yıllık bir geçmişe sahip ve lider bir şirket olarak uzun yıllardır dijitalleşme konusunda adımlar attıklarını ve bu alanda çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Remont, dijital yenilikler sayesinde Türkiye’de ve tüm dünyada gelişme gösterdiklerini kaydetti.

Schneider Electric’in bir sanayi şirketi olması nedeniyle dijitalleşmenin kendileri için kaçınılmaz olduğuna işaret eden Remont, "Dijitalleşme 100 ülkede 200’den fazla fabrikamızı yönetmemizi sağlıyor. Biz dijitalleşmeyi önce etkin yönetimi sağlamak üzere kendi binalarımızda ve fabrikalarımızda kullandık. Bünyemizde kullandığımız takip edilebilirlik ve izlenebilirlik, müşterilerimize de aynı standartlarda hizmet sunabilmemizi sağlıyor. Bir otomasyon şirketi olarak, bir fabrikayı sıfırdan alıp son aşamasına kadar geliştiriyoruz. Bunu yaparken de dijitalleşme ile birlikte çok önemli faydaları görebiliyoruz." bilgisini verdi.



Remont, makine arızalarının erkenden tespit edilmesinin tasarruf sağladığını ve dijitalleşme öncesinde yaşanan arızaların üretimde kesintiye ya da enerji kaybına yol açtığını belirterek bugün gelinen noktada insan gözüyle kritik gözükmeyen bir durumun aslında çok önemli olabileceğini kaydetti.

Geliştirdikleri otomasyon sistemleri ile bu tür kritik durumların öngörülebildiğini ve anında tespit edildiğini aktaran Remont, Schneider Electric’in tesislerinde ve binalarında da bu sistemlere yatırım yaptıklarını ve daha iyi görüntüleme, süreç yönetimi ve kaynak kullanımı ile birlikte tüketimlerinde yüzde 75 oranında tasarruf ettiklerini belirtti.





- "Türkiye’nin büyük bir iştahı var"





Luc Remont, dünyada büyük bir rekabet olduğunu ve en hızlı olanın en fazla gelişim kaydederek en büyük yeri kapacağını aktararak, şunlara vurgu yaptı:

"Türkiye’nin yetkinliği çok güçlü, gelişmekte olan piyasalar ile karşılaştırdığımızda çok güçlü bir ülke. Çünkü endüstriyel bir ağa sahip. Bu endüstriyel ağ içerisinde makine teknolojisini barındırıyor. Ekonomik ağ olarak baktığımız zaman da güçlü ve başa baş rekabet edebilecek durumda. Dijitalleşme anlamında da üst sıralarda olduğunu düşünüyorum. Bu konuda yapılan yatırımlar da bunu gösteriyor. Türkiye’nin büyük bir iştahı var."



Türkiye’de var oldukları günden bugüne Türkiye’nin gücü karşısında hiç hayal kırıklığına uğramadıklarını vurgulayan Remont, "Türkiye, özellikle piyasanın güçlü koşullarına karşı durma noktasında yetkinliğini ortaya koydu. Yalnız bizim sektörümüzde değil, bütün sektörlerde Türkiye başa baş rekabet edebilecek durumda. Yüksek motivasyon çok önemli. Bu konuda geçen yıl ikna olduk." yorumunu yaptı.





- "Bizim için devamlılık önemli"





Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer de Türkiye’de bulunan 2 tesiste global ürünler ürettiklerini belirterek, İnsan Kaynakları anlamında da dünya standartlarında insan yetiştirerek başka ülkelere transfer ettiklerini ve geçen yıl şirket olarak gerçekleştirdikleri Inovasyon Zirvesi’nde, dünyada gerçekleştirdikleri zirvelere oranla en fazla öğrenci katılımının gerçekleştirdiğini aktardı.

Tüm bu göstergelerin Türkiye’nin iştahını ortaya koyduğunu aktaran Tuncer, "Bizim için devamlılık önemli. Türkiye’ye güveniyoruz." ifadelerini kullandı. Dünyada enerji üretim şekillerinin değişmeye başladığını ve Schneider Electric’in de bu yönde yenilikler geliştirdiğini belirten Tuncer, tüketicilerin artık kendi enerjilerini üretebildiklerini ve bunun da enerji yönetiminin dönüşümünü getirdiğini vurguladı.