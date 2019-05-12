"Türkiye, bizim açımızdan bölgeye açılan giriş kapısı niteliğinde"

İSTANBUL (AA) - YUNUS TÜRK - Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni, Türkiye'nin, kendi açılarından bölgeye ve diğer çevre ülkelere açılan bir giriş kapısı niteliğinde olduğunu belirterek, "Türkiye ve civar ülkelerdeki ticari ve yatırım olanaklarını değerlendirmeyi amaçlıyoruz." dedi.



Castiglioni, AA muhabirine, Türkiye'nin küresel ekonomideki rolüne ve Türkiye ile Paraguay arasındaki ticaret ve yatırım fırsatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Castiglioni, Türkiye'ye açık bir mesaj ve teklif ile geldiğini, ticaret ve yatırıma bakıldığında, Türkiye'nin birçok fırsatı barındırdığını ifade etti.



Paraguay olarak Türkiye ile ilişkileri derinleştirmeyi ve geliştirmeyi önemsediklerini belirten Castiglioni, "Türkiye, bizim açımızdan bölgeye ve diğer çevre ülkelere açılan bir giriş kapısı niteliğindedir. Türkiye ve civar ülkelerdeki ticaret ve yatırım olanaklarını değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Fakat bunların öncesinde Türkiye'de yoğunlaşmayı istiyoruz." diye konuştu.





- "Serbest ticaret anlaşması için gerekli çalışmaları başlatacağız"







Luis Alberto Castiglioni, Türkiye ve Paraguay arasında imzalanması beklenen serbest ticaret anlaşması için gerekli çalışmaları başlatacaklarını ifade ederek, "Paraguay olarak Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSOR) olarak bilinen bölgesel blokun parçasıyız. Bölgesel bloka bağlı kalmadan bu anlaşmayı imzalayabiliriz. Bunu gerçekleştirmek için gerekli bütün adımlar çeşitli yönleriyle değerlendirmeye alınacak." değerlendirmesinde bulundu.



Paraguay'ın, Güney Amerika bölgesindeki en açık ekonomilerden biri olduğunu vurgulayan Castiglioni, bölgedeki en düşük vergi oranlarının Paraguay'da bulunduğunu, ülkesinin ticaret ve yatırım girişimleri için uygun olduğunu söyledi.



Castiglioni, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 147 milyon dolar olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin sahip olduğu yasal çerçeveye rağmen iki ülke arasındaki yatırım ve ticaret fırsatları, Paraguay ve Türkiye arasındaki 147 milyon dolarlık ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkması için yeterli ortamı sağlayacaktır. Yatırımı Koruma Anlaşması imzalayacağız. Çifte vergilendirmenin önüne geçen bir anlaşmaya daha imza atacağız. Yatırımı Koruma Anlaşma'mız uluslararası tahkime açık olacak. Bütün yatırımcılara yasal bağlamda gerekli olan bütün güvenceleri tedarik edeceğiz."





- "Türkiye-Paraguay İş Konseyi'nin oluşturulması önemli"







Castiglioni, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinden sonra ikili ticaretin artırılması ve iyileştirilmesi için bir platform kurmaya karar verdiklerini belirterek, DEİK Türkiye-Paraguay İş Konseyi'nin oluşturulmasının ikili ticaret ve yatırımların gelişmesi açısından önemli olacağını, yakın zamanda bu konseyin ilk ortak toplantısına şahitlik edeceklerini söyledi.

Castiglioni, "Hükümet seviyesinde koşulların iyi olduğu bir dönemdeyiz. Bu enerjimizi iş hayatına ve özel sektöre de taşımak için çabalıyoruz." dedi.

Türk ve Paraguaylı iş adamları ve yatırımcıların, iki ülkede yer alan sektörel fırsatları yakından takip etmesi gerektiğine işaret eden Castiglioni, Paraguay'da altyapı, enerji, lojistik, gıda ticareti, otomobil ve makine alanlarında fırsatlar olduğunu dile getirdi.





- Venezuela'daki darbe girişimi





Paraguay Dışişleri Bakanı Castiglioni, Venezuela'ya yönelik darbe girişimini değerlendirirken, "Venezuelalıların kendi kaderlerine, kendi siyasi geleceklerine kendilerinin karar vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Paraguay olarak, Venezuela'nın ulaşmak istediği ve hak ettiği demokratik ortama ulaşmasını destekliyoruz. Venezuela'nın ifade özgürlüğü ve demokrasi seviyesini artıracağı adımları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Küresel politik ve ekonomik düzenin, tek kutupluluktan çok kutupluluğa doğru kaydığını ve çok kutuplu bir dünyayı desteklediğini belirten Castiglioni, şunları kaydetti:

"Multilateralizm (çok taraflılık), insanlığa uzun dönemli kalkınma ve güç edinebilme imkanı sunuyor. Multilateralizm ile birlikte dünyanın hangi bölgesinde olursa olsun birçok ülke iş birliğine gitme konusunda imkan sunuyor. Çok kutuplu düzenin mümkün olduğu bu sistemde gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler arasında dayanışma daha da belirgin hale geliyor. Multilateralizm ile belirli ülkelerin menfaatlerinin ön plana çıktığı değil, küresel fayda, değer ve menfaatlerin daha fazla önemsendiği bir düzen mümkün olabilecektir. Çok kutuplu bir dünyada her bir ülkenin kendi kapasitesinden ve fırsatlarından daha çok faydalanacağı bir düzen daha mümkün olabilecektir. Değerli dostum Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da belirttiğim gibi, Paraguay olarak çok kutuplu bir dünya düzenini destekliyoruz."





