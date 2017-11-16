"Türkiye bölge için önemli bir ülke"

ERBİL (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil milletvekili Aydın Maruf, Türkiye ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki ilişkilerin önemli olduğunu belirterek, "Türkiye bölgede çok önemli bir ülkedir ve referandum hatasıyla zayıflayan ilişkilerin daha iyi olacağını düşünüyoruz." dedi.

Maruf, İran-Irak sınırındaki deprem, Türkiye'nin insani yardımları ve Erbil ile Ankara ilişkilerine dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Süleymaniye ve Halepçe'de büyük yıkımlara yol açan depremde ilk yardıma koşan ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çeken Maruf, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılayı, İHH İnsani Yardım Vakfı ve diğer kurumlar aracılığıyla sağlanan destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Maruf, "Türkiye, hiçbir ayrım gözetmeden Kürdistan Bölgesi'nde yaşayan halka insani yardım ulaştırdı. Daha önce de Musul, Kerkük, Telafer ve Sincar'da mağdur olan sığınmacılara ilk yardım eden ülke Türkiye olmuştu." diye konuştu.

Türkiye'nin Ortadoğu'daki insani dramın hafifletilmesi ve sona erdirilmesi için önemli çalışmalara imza attığını hatırlatan Maruf, şunları dile getirdi:

"Halepçe ve Süleymaniye'deki depremden sonra Türkiye hemen devreye girdi ve birkaç saat içinde yardımları organize ederek bölgeye ulaştırdı. IKBY hükümetiyle koordineli olarak 3-4 gündür depremzedelere yardım ulaştıran Türkiye, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesinde önemli bir rol üstlenmiş ve daha ağır dramların yaşanmasını önlemiştir."

Gayrimeşru referanduma işaret ederek, Erbil yönetiminin attığı adımların Ankara-Erbil ilişkilerinin gerilmesine yol açtığını dile getiren Maruf, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapılan referandum ilişkilerin bir nebze bozulmasına yol açtı. Biz Ankara'nın Bağdat ve Erbil ile iyi ilişkilere sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'nin önemli bir ülke olduğuna inanıyoruz. Türkiye aynı zamanda insani ilişkilere, barışa, istikrara, güvenliğe ve huzura da önem veriyor. Türkiye'nin Kürdistan Bölgesi'nde yaşayan halkın yanında olmasını istiyoruz."