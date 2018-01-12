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'Türkiye bundan sonra milli mutabakat çerçevesinde yol alacak'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, "Türkiye'nin bundan sonraki gelişiminde milli mutabakat çerçevesinde yol alacağına yürekten inanıyorum." dedi.

'Türkiye bundan sonra milli mutabakat çerçevesinde yol alacak'

ZONGULDAK (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "Türkiye'nin bundan sonraki gelişiminde milli mutabakat çerçevesinde yol alacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Karacan, bir dizi ziyarette bulunmak üzere geldiği Zonguldak'ta ilk olarak Vali Ahmet Çınar'ı makamında ziyaret etti, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

MHP Zonguldak İl Başkanı Hamdi Ayan'ı da ziyaret eden Karacan, daha sonra kentteki esnafla bir araya geldi.

Karacan, burada yaptığı konuşmada, çalışmalarının sivil toplum örgütleriyle ilgili olarak gerçekleştiğini belirten Karacan, Hamdi Ayan'a kendilerini ağırladıkları için teşekkür etti.

"Ülkemiz için birbirlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Ziyaret sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Karacan, şunları kaydetti:

"Türkiye çok farklı noktalara gidiyor. Türkiye bu dönemde özellikle 15 Temmuz'dan sonraki süreçte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve partisinin mensuplarının yapmış olduğu milli mutabakat çerçevesinde bundan sonraki süreçte de hep birlikte, ülkemiz için birbirlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bunu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ifade etti. Mühim olan Türkiye'nin geleceği, birliği, bölünmemesi ve parçalanmaması. İnşallah yolumuz ve bahtımız açık olur. Türkiye'nin inşallah bundan sonraki gelişiminde milli mutabakat çerçevesinde yol alacağına yürekten inanıyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Başkanı Harun Karacan daha sonra partisinin Zonguldak İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Karacan, burada partililere hitaben yaptığı konuşmada Türkiye'nin bekası için herkesin yan yana durması gerektiğini söyledi.

Muhabir: Ferdi Akıllı

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