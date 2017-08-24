Türkiye Bursları, Güney Afrika'da tanıtıldı

JOHANNESBURG (AA) - Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Başkanı Mehmet Köse, Türkiye'nin, bugün itibariyle 100 binden fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yunus Emre Enstitüsü Johannesburg Koordinatörlüğü ile YTB iş birliğinde, lise müdürlerine yönelik Türkiye Bursları tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan, Gauteng eyaleti Sosyal Kalkınma Bakanı Mayathula Khoza, Güney Afrika ve Türkiye arasındaki ekonomik, sosyal ve eğitim alanındaki iş birliklerine değinerek, "Türkiye tarihten gelen güçlü bir medeniyet birikimine sahip. Güney Afrika olarak, Türkiye’deki eğitim fırsatları değerlendirmemiz ve iki ülke arasında eğitim ve sosyal çalışmalarımızı artırmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

YTB Başkanı Mehmet Köse de Türkiye’deki eğitim fırsatları hakkında bilgi vererek, Türkiye Burslarının önemine değindi.

Türkiye ile Güney Afrika arasında eğitim alanında yapılacak birçok çalışmanın olduğunu dile getiren Köse, "Türkiye, bugün itibariyle 100 binin üzerinde uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Türkiye, Türkiye Bursları programıyla daha cazip bir eğitim merkezi olmak yolunda ilerliyor. Aktif ve insani dış politikasıyla son yıllarda adından sıkça söz ettiren Türkiye, dünyanın her ülkesinden kabul ettiği binlerce uluslararası öğrenciyle, geleceğin liderlerini ve diğer ülkelerin ihtiyaç alanlarına uygun mesleki donanımları olan bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Köse, burslara sadece bu yıl yaklaşık 170 ülkeden 106 bin 550 kişinin başvurduğunu anlattı.

YTB Uluslarası Öğrenciler Dairesi Başkanı Murat Kazancı da Türkiye Burslarının kapsamı ve başvuru koşullarıyla ilgili bilgi verdi. YEE Koordinatörü Gökhan Kahraman ise YEE'nin Güney Afrika'daki çalışmaları hakkında bilgi paylaştı.



