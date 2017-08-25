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"Türkiye büyümeye ve gelişmeye devam ediyor"

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz: - "Geçen yıl yaşadığımız hain darbe girişimine rağmen Türkiye kaldığı yerden büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir"

BİTLİS (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Türkiye'nin geçen yıl yaşanan hain darbe girişimine rağmen büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini bildirdi.

Demiröz, yaptığı yazılı açıklamada, AFAD'dan onaylanarak Bitlis'teki belediyelere bugün aktarılan 14 milyon lirayla, son 6 ayda kente 32 milyon lira destek sağladıklarını belirtti.

Bunun yanında ilgili bakanlıklardan belediyelere birçok hibe araç temin ederek, vatandaşların hizmetine sunduklarını aktaran Demiröz, "Geçen yıl yaşadığımız hain darbe girişimine rağmen Türkiye kaldığı yerden büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. Bitlis'te yatırımlar son sürat devam ediyor. Daha iki hafta önce birçok eserin açılışını yaptık. Şu an sadece Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) devam eden projelerimizin yatırım bedeli 40 milyon lira. Bitlis için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Katkılarından dolayı sayın bakanlarımıza ve bürokrat arkadaşlara teşekkür ediyoruz. 2023 hedeflerimize ilerliyoruz. Hemşehrilerimizin de desteğiyle Bitlisimiz için bütün gayretimizi ortaya koyacağız." ifadesini kullandı.

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