Türkiye Çin'e narenciye ve süt ürünleri de satmak istiyor

PEKİN (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, resmi ziyaret için geldiği Çin’de Tarım Bakan Yardımcısı Çü Dongyü ile görüştü.

Daniş, başkent Pekin’deki Tarım Bakanlığı binasında Çin Tarım Bakan Yardımcısı Çü ile heyetler arası görüşmede bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye’den Çin’e süt ve süt ürünleri, narenciye gibi gıda ürünlerinin ihracatı ele alındı.

Bakan Yardımcısı Daniş, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki tarihi ve ekonomik ilişkilere işaret ederek Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihi İpek Yolu çerçevesinde uzun geçmişe sahip olduğunu ve Türkiye’nin Doğu ve Batı medeniyetleri arasında bulunduğunu vurguladı.

Tarihi İpek Yolu'nun demir ve deniz yoluyla yeniden canlandırılmasını hedefleyen "Kuşak ve Yol Projesi"nin ikili ilişkilerin geliştirilmesi için fırsat olduğunu ifade eden Daniş, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Daniş, iki ülkenin tarım alanında iş birliğini geliştirmesi ve genişletmesinin önem taşıdığına vurgu yaparak Çin’e kirazın yanı sıra narenciye ve süt ürünleri ihraç etmek istediklerini belirtti.

Çin Tarım Bakan Yardımcısı Çü de coğrafi konumu dolayısıyla Kuşak ve Yol Projesi'nde önemli bir ülke olan Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Çü, iki ülke arasında tarım alanında ortak mekanizma kurulmasının önemine işaret etti.

İkili ticaret hacmine de değinen Çü, Türkiye’nin Çin’e yaptığı ihracatın çok daha iyi olabileceğini kaydetti. Helal gıdaların Çin'de Müslüman etnik grupların yanı sıra gayrimüslimler tarafından da tüketildiğini belirten Çü, "Türkiye’deki helal gıdalar Çin’e ihraç edilebilir” ifadelerini kullandı.

Çü, Türkiye'yi bu yıl içinde Çin'de düzenlenecek çay ve gıda fuarına da davet etti.

Bakan Yardımcısı Daniş’e Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen eşlik etti. Heyetler arası görüşmeden sonra Daniş, Çinli mevkidaşı Çü'ye seramik tabak hediye etti.



