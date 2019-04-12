Türkiye, “daha yeşil” bir dünya için öncü olacak

Türkiye, ülke tanıtımları, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi ve insanlığın ortak problemlerinin çözümü noktasında eşsiz bir platform özelliği taşıyan Expo etkinliklerine bir kez daha damga vurmaya hazırlanıyor. Expo 2019, bu yıl “Yeşil Yaşa Daha İyi Yaşa” temasıyla 29 Nisan-7 Ekim tarihleri arasında 110 ülke ve uluslararası kuruluşun katılımıyla Pekin’de gerçekleştirilecek. Ülkemiz, geniş katılımlı bahçecilik fuarı olması beklenen Expo 2019 için Ticaret Bakanlığı nezdinde çok iyi bir hazırlık süreci geçirdi. Buna göre Türkiye, “Geleceği Yeşil ile Kucakla” teması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir yeşil bir dünya bırakma vizyonuyla hazırladığı pavyonuyla Expo 2019 Pekin’de en çok ilgi gören ve en çok konuşulan ülke olmaya aday…



Expo 2019’da yerini alacak olan Türkiye Pavyonu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, küresel ekonomide belirleyici olmanın rolünün tanıtım ve algı yönetiminden geçtiğini vurguladı ve " Özellikle son zamanlarda hepimizin tanık olduğu üzere, bir ülkenin ne kadar güçlü olduğu kadar ne kadar güçlü algılandığı da önemli. Biz de çalışmalarımıza bu yönde yön veriyoruz. EXPO'larda yer almanın, ülkemizin ekonomik ve siyasi başarılarının, çalışmalarının ve çabalarının daha etkin duyurulmasına fayda sağlayacağına inanıyoruz. EXPO'lar iş birliğini artıran, ülke tecrübelerinin paylaşıldığı alanlar. Son zamanlarda dünyada, sürdürülebilir bir kalkınma ve sürdürülebilir gelecek, insanların ortak noktası olmuş durumda. Ülkemiz de, EXPO'da iz bırakmak ve dünyaya mesaj vermek arzusundadır. Daha yaşanılabilir bir dünya, üstlendiğimiz sorumluluk çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmaları paylaşmak üzere, organizasyonda güçlü bir şekilde yerimizi almış bulunuyoruz. Türkiye ilk defa 1851 yılında Londra'da EXPO'ya katılım sağlamış. Çin'deki Pekin EXPO 2019 da bizim katılacağımız 20'inci EXPO olacak” dedi.

Türkiye'nin köklü geçmişi ve kültürünü uluslararası platformlarda tanıtmak için bütün platformlarda yer almaya gayret ettiklerini dile getiren Pekcan, bu tanıtımı çok önemsediklerini dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü, “1 Temmuz bizim milli günümüz. EXPO 2019 kapsamında her ülkeye 1 gün veriliyor ve o ülke kendisini her alanda tanıtma ve etkinliklerini yapma fırsatı buluyor, bütün gözler o ülkeye çevriliyor. Bizim de onunla ilgili güzel hazırlıklarımız var. Folklor, semazen gösterilerimiz var, Türk sanatı ile ilgili gösterilerimiz var. İnşallah ülkemizi hep beraber orada en iyi şekilde temsil edip, Türk ürününü, Türk kalitesini, Türk medeniyetini Türk kültürünü bütün dünyaya tanıtma fırsatı bulacağız."



Pekcan, 2016 yılında Antalya'da düzenlenen EXPO'yu anımsatarak, oraya Çin'in çok geniş bir katılım sağladığını, bu katılımın iki ülkenin tarihi ve kültürel ilişkilerine önemli katkı sağladığını, Çin'in bu kapsamda Çin Bahçesi'ni Türkiye'ye hediye ettiğini söyledi ve şu değerlendirmede bulundu, “Çin bize bahçesini hediye ederken, bizim 2019 kapsamında yaptığımız çalışmalarda organizasyon tarafından Çin'de çok büyük takdir toplamış ve bizden kalıcı hale getirilmesini talep etmişlerdir. Biz de memnuniyetle kendi pavyonumuzu Çin'e hediye etmekten onur duyacağız. Pekin 2019 EXPO'yu Türkiye-Çin dostluğunun etkileyici bir kanıtı olarak, Türkiye'nin, Türk ürünlerinin kalitesini, lezzetini bütün dünyaya tanıtacak bir fırsat olarak görüyoruz. Türk Tanıtım Grubu kanalıyla Türkiye'nin bütün yöresel ürünlerinin mücevherinden, fındığına, zeytinyağına bütün ürünlerin tanıtımı için de bir fırsat olacağını görüyoruz.



Bu arada çeşitli zamanlarda ve platformlarda Türkiye'nin kültürel etkinlikleri de olacak, ürün tanıtımları olacak, lezzet tadımları olacak. Bunu değişik zamanlarda gerçekleştireceğiz. Sadece ürün ve mal tanıtımı değil, Türkiye'nin de tanıtımı aynı zamanda, turizm alanına da büyük katkı sağlayacak bir atmosfer yarattığımızı görüyorum."



Bütün katılımcılara teşekkür eden Bakan Pekcan, EXPO 2019'a, Türkiye'nin gösterdiği çabalara, iştirak sağlayarak destek beklediklerini dile getirerek, EXPO 2019'a 16 milyon katılımcı beklendiğini söyledi.