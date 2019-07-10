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Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili haberlerin etkisi araştırıldı

İzmir'de yapılan araştırmada, Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili medyada yer alan olumlu haberlerin onlarla ilgili tutumları da olumlu yönde etkilediği tespit edildi.

Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili haberlerin etkisi araştırıldı
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Yaşar Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin İletişim Fakültesi öğretim üyeleri Dr. Gizem Melekve Dr. Dilek Melike Uluçay, medyada Suriyelilerle ilgili yer alan haberlerin insanların tutumu ve fikirleri üzerindeki etkisini araştırdı.

İki grup öğrenciyle yapılan araştırmada, katılımcıların Suriyelilerle ilgili tutumlarını belirlemeye yönelik bir ölçek uygulandı.Katılımcılara ekonomik, fiziksel, toplumsal uyum, modern yaşam, kültürel çeşitlilik, yardımseverlik konularına yönelik tehdit ve fayda unsurlarını içeren 41 soru yöneltildi. Katılımcılar, olumlu ve olumsuz düşüncelerini bu sorular ışığında paylaştı.

İlk grupta yer alan 57 öğrenciyle bir hafta her gün 30'ar dakikalık oturumlar düzenlendi, bu sürede Suriyelilerle ilgili sadece olumlu içerikli 24 haber okutuldu. Oturumlar öncesinde ilk gün öğrencilerin Suriyelilerle ilgili tutumlarını belirlemeye yönelik bir ölçek uygulandı. Aynı ölçek 5. günün sonunda tekrarlandı.

"Medya insanların kemikleşmiş olumsuz yargılarını olumlu yönde değiştirebilecek güce sahip"

Öte yandan 34 öğrencilik kontrol grubuna ise haber okutulmadı, sadece başta ve sonda tutum ölçeği uygulandı.

Açıklamada, akademisyenlerin şu görüşlerine yer verildi:"Çalışmanın sonucunda, ilk gruptaki olumlu haberleri okuyan öğrenci tutumlarında olumlu yönde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulduk. Haber okumayan kontrol grubumuzun ise tutumları aynı kaldı. Sosyal ağlar ve internet içeriklerine yoğun olarak maruz kalınan bir yeni medya düzeninde bile hala geleneksel haberciliğin insanların tutum ve fikirleri üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu tespit ettik. Buradan anladığımız, bir hafta gibi kısa bir sürede bile medyanın insanların kemikleşmiş olumsuz yargılarını olumlu yönde değiştirebilecek güce sahip olduğu. Bu çalışma, bize medyanın ikinci aşama gündem belirleme kuramı doğrultusunda algı ve tutumlar üzerindeki gücünü bir kez daha göstermiş oldu."

Öte yandan çalışmanın uluslararası akademik bir dergide yayımlandığı, uluslararası kongrede de sunulduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiyedeki Suriyeliler
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