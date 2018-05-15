Türkiye'den KKTC'li iş insanlarına destek - Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay: - "Yürütülen çalışmalarla KKTC'de ekonomiyi daha canlı hale getirmeyi, rekabet edebilirliği artırmayı ve dış dünyaya daha güçlü bir şekilde ulaşabilmesini sağlamayı amaçlıyoruz"

LEFKOŞA (AA) - Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) destek almaya hak kazanan 78 iş insanına toplam 15 milyon 700 bin lira hibe verdi.

Büyükelçilikte düzenlenen törende, 2017 yılı sanayi, turizm ve tarım hibe programları kapsamında destek almaya hak kazanan proje sahiplerine sertifikaları verildi.

Destek almaya hak kazanan 78 iş insanına, toplam 15 milyon 700 bin lira hibe verildi.

Törene, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve vatandaşlar katıldı.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami, törende yaptığı konuşmada, KKTC ekonomisine verilen destek için teşekkür ederek, KKTC’de doğru programlarla ne kadar güzel işler başarılabileceğini bu vesileyle görmüş olduklarını söyledi.

Nami, rakamın çok büyük olmadığını belirterek, "Ancak etkisi çok büyük... Hibe alacak kişilerin gerçek başarıları, piyasaya çıkıp rekabet koşullarında kendilerini ispat etmeleriyle ortaya çıkacak." dedi.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da Çukurova Kalkınma Ajansı öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti devletinin KKTC’de girişimciliği ve üretimi desteklemek üzere uygulamaya koyduğu hibe destek programında, 78 başarılı projeye destek verdiklerini söyledi.

Hibe destek programının önemli olduğunu vurgulayan Kanbay, "KKTC devletiyle iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalarla KKTC’de ekonomiyi daha canlı hale getirmeyi, rekabet edebilirliği artırmayı ve dış dünyaya daha güçlü bir şekilde ulaşabilmesini sağlamayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından hak sahiplerine sertifikaları ve 2011 yılından bu yana hibelerin verilmesine katkıda bulunanlara plaket verildi.