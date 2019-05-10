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Türkiye Deri Sanayicileri Derneğinde Uyguner dönemi

- Derneğin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Başkanlığına Bekir Burak Uyguner seçildi

Türkiye Deri Sanayicileri Derneğinde Uyguner dönemi
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ANKARA (AA) - Türkiye Deri Sanayicileri Derneği'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Başkanlığına Bekir Burak Uyguner seçildi.

Alınan bilgiye göre, Derneğin Olağan Genel Kurulu, Tuzla'daki dernek binasında yapıldı. Genel kurulda yapılan seçimle yönetim kurulu başkanı Bekir Burak Uyguner oldu. Başkan vekilliklerine ise Muhittin Savranoğlu ve Ersin Kaşka seçildi.

Deri sanayinin mesleki ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı, sanayinin gelişmesine yardımcı olacak konuları tespit etmeyi ilke edinen derneğin üyeleri arasında sektörün önde gelen firmaları yer alıyor.

- Bekir Burak Uyguner kimdir?

Bekir Burak Uyguner, 20 Mayıs 1971'de İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan Uyguner, yüksek öğrenimini İsviçre'de American College Of Switzerland'da tamamladı.

Deri sektöründe ailenin üçüncü kuşak temsilcisi olan Bekir Uyguner, Uyguner Deri Pazarlama ve Ticaret AŞ'de yönetim kurulu başkanı, Varna Deri Sanayi ve Ticaret AŞ ile Uyguner Deri Sanayi ve Ticaret AŞ'de ise yönetim kurulu üyesi oldu.

2011'den beri Türkiye Deri Sanayi İşverenleri Sendikası yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Uyguner, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yürütme Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürüyor.

Evli ve 2 çocuk babası olan Uyguner, Almanca ve İngilizce biliyor.

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Bekir Burak UygunerTürkiye Deri Sanayicileri Derneği
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