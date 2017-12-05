Türkiye Diyanet Vakfı 150 bin Arakanlı Müslümana yardım eli uzattı

BALUKHALİ(AA) - Türkiye’nin Myanmar’dan kaçıp Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanlara yönelik yardım faaliyetlerinin önemli bir bölümünü yürüten Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), bugüne kadar 150 bin kişiye gıdadan kıyafete, su kuyusu açılmasından mescit yapımına kadar çeşitli yardımlar ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı, Myanmar’da Budist fanatikler ve ordunun saldırılarından kaçarak Bangladeş’e gelen Arakanlı Müslümanlar için aylardır yardım faaliyetleri yürütüyor.

Vakıf, bu kapsamda Bangladeş’in Cox’s Bazar kentindeki kamplarda kalan zor durumdaki Arakanlı Müslümanlara, görevlileri ve gönüllüleri vasıtasıyla ulaşıp yardım dağıtıyor.

Vakıf görevlilerinin verdiği bilgeye göre, bugüne kadarki çalışmalar sırasında 10 bin 258 gıda paketi, 7 bin temizlik paketi, 7 bin mutfak malzemeleri paketi, 4 bin kıyafet paketi, 6 bin 125 barınak malzemesi, 600 su ve bisküvi paketi dağıtıldı.

Bu çerçevede, toplamda 37 bin 500 aile paketinden yaklaşık 150 bin kişi faydalandı.

Ayrıca 357 adak, akika ve şükür kurbanından elde edilen 5,5 ton et, Arakanlı Müslümanlara ulaştırıldı. TDV, bunların dışında 500 aileye çadır kurulması için bambu ve işçilik yardımı sağladı ve iki mescit yaptırdı.

Hijyen sorununa çare olmaya çalışıyorlar

Vakfın önemli hizmetlerinden biri de kamplardaki hijyen koşullarının sağlanmasına yönelik çalışmalar oldu. Özellikle temiz suya erişimin zor olduğu bölgede Türkiye Diyanet Vakfının kazdırdığı derin kuyulardan çıkan su, halkın kullanımına sunuldu.

Vakıf, derinliği fazla olmayan kuyulardan çıkan suyun kullanımında sıkıntı yaşanan bölgede 120 ila 200 metre derinliklerde su kuyuları açtırdı. Bu kuyulardan çıkan su, ters osmoz yöntemiyle arıtıldıktan sonra kullanıma sunuluyor.

TDV, hijyenik şartların oluşmasına yardım etmek amacıyla 11 tuvalet, 8 duşlu kabin, 20 kişilik şadırvan, tonlarca kapasiteye sahip su tanklarını kampların çeşitli yerlerine yaptırdı.

“Bayrağımızı görünce ‘Turuşko’ diyorlar

TDV'nin, Bukhali’de bulunan kampta yaptığı son faaliyet ise gıda dağıtımı oldu. On binlerce Arakanlı Müslümanın yaşadığı kampa getirilen iki kamyon dolusu pirinç, yağ, mercimek, tuz, baharat gibi gıda maddelerinden oluşan paketler halka dağıtıldı.

Dağıtım sırasında AA muhabirine konuşan TDV Yurt Dışı Hayri Hizmetler Uzmanı Abdullah Uçak, bir gün içinde bin gıda paketi dağıttıklarını, bundan yaklaşık 5 bin kişinin faydalandığını aktardı.

“Buradakiler artık Türkleri ve Türk bayrağını çok benimsedi. Gittiğimiz yerlerde bayrağımızı gördükleri zaman ‘Turuşko’ diye bağırıyorlar. ‘Turuşko’ yerel dilde Türk anlamına geliyor.” diyen Uçak, “Biz, dağıtımdan ziyade buradaki kardeşlerimizin kalbine dokunabiliyoruz. Bu fırsat da bizi çok mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Tuğrul Çam