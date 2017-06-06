Türkiye Diyanet Vakfı Pakistan'daki Arakanlı çocuklara umut oldu

KARAÇİ (AA) - MAHMUT SERDAR ALAKUŞ - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pakistan'ın Karaçi şehrinde yaşayan Arakanlı 4 bin çocuğa geliştirdiği projeyle eğitim imkanı sunuyor.

Vakfın, Karaçi'nin doğu sahillerindeki Koringi ile Malir bölgelerindeki Arakanlı çocuklar için hazırladığı ve 2015'te 25 derslikle başlattığı ZakaUllah Eğitim Bursları ve Kursları (ZEST) projesinde, artık 100 derslikte öğrenim gören 4 bin çocuğa ulaşıldı.

TDV'nin Pakistan ramazan organizasyonu Proje Yöneticisi Ahmet Kandemir, AA muhabirine, bölgedeki yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Kandemir, Karaçi'deki ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımı yaptıklarını ve 250 kişilik iftar organizasyonu düzenlediklerini söyledi.

TDV'nin Karaçi'deki eğitim faaliyetlerine de değinen Kandemir, 2015 yılında, özellikle Arakanlıların yoğun yaşadığı Koringi ile Malir'de ZEST projesini hayata geçirerek eğitim imkanına ulaşamayan Arakanlı çocuklara destek olmaya başladıklarını bildirdi.

Kandemir, sözleri şöyle sürdürdü:

"Pakistan'ın doğu kıyılarındaki bu mahalleler daha çok Arakanlı Müslümanların yoğun yaşadığı bölgeler. Arakanlılar, ülkelerindeki siyasi baskılardan kaçarak bu bölgelere yerleşmiş. Bu insanların vatandaşlık hakkı da bulunmuyor. Dolayısıyla devletin sunduğu her türlü hizmetten mahrum şekilde yaşıyorlar. Biz halkımızdan aldığımız destekle inşallah Pakistan'da Arakanlı çocukların gelecek umudu olacağız."

Arakanlı çocuklara Urduca, İngilizce'nin yanı sıra matematik, din kültürü ve Kur'an-ı Kerim eğitimi verildiğini kaydeden Kandemir, öğrencilerin eğitim materyali ve kitapları ile projenin yürütülebilmesi için gerekli tüm mobil ve lojistik desteğin, Türk halkının bağışlarıyla TDV tarafından karşılandığını dile getirdi.

- Arakanlı alim ZakaUllah ilham oldu

TDV'nin Pakistan'daki proje ortağı sivil toplum kuruluşu The NGO World'un Sorumlu Müdürü Zafer İkbal de Türkiye Diyanet Vakfının hayırlı bir işe öncülük ettiğini vurguladı.

İkbal, "Bu insanların çok fazla umutları yoktu ta ki TDV onlar için Türkiye'den eğitim projeleri geliştirip buralara gelene kadar. Koringi ve Malir bölgelerinde ailelerin çocuklarını okula gönderme fırsatı olmuyordu. Artık bir hedefleri, umutları var." dedi.

Proje de adı geçen "ZakaUllah"ın Arakanlılar için önemli bir şahsiyet olduğuna işaret eden İkbal, "ZakaUllah, geçmiş dönemlerde sokaklarda, evlerde ve mescitlerde o anki imkanlarla çocuklara eğitim vererek bilinçli bir nesil yetişmesi için çalışmış. Biz de onu ilham alarak kısıtlı imkanlar dahilinde bu çocuklara eğitim veriyoruz." ifadelerini kullandı.

- Öğretmenler evlerini öğrencilerine açtı

İkbal, çocuklara ders veren öğretmenlerin medrese tahsili görmüş kişiler olduklarını söyledi.

Pakistan hükümeti tarafından öğretmenlere yönelik eğitim programı uygulandığını belirten İkbal, şöyle devam etti:

"Eğitim direktörlüğü okullarda incelemelerde bulunuyor, okulların eğitim vermeye uygunluğu tespit ediliyor. Öğretmenler de eğitim programını geçtikten sonra sertifikalarını alarak görevlerine başlıyor. Öğretmenlerimiz, bu mazlum çocuklara eğitim verebilmek için evlerinin bir bölümünü dersliğe çevirdi. Toplamda 4 bin yavrumuz bu dersliklerde öğrenim görüyor. İnancım o dur ki bu çocukların birçoğu Türkiye'de yüksek öğrenimini tamamlayacak."