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Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk Kızılayı gönüllüleri Senegal'de

- Senegal'in başkenti Dakar'a kurban dağıtım faaliyetleri için giden Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Türk Kızılayı gönüllüleri, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğine ziyaret gerçekleştirdi

Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk Kızılayı gönüllüleri Senegal'de

DAKAR (AA) - Senegal'in başkenti Dakar'a kurban dağıtım faaliyetleri için giden Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Türk Kızılayı gönüllüleri, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Büyükelçi Nilgün Erdem Arı, TDV ve Türk Kızılayı gönüllülerinden oluşan 14 kişilik heyeti büyükelçilik rezidansında kabul etti.

Arı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye'nin Senegal'de yürüttüğü ve yapmayı planladığı projeler hakkında bilgi verdi.

TDV Yurt Dışı Uzmanı Senegal Kurban Koordinatörü Dr. Vugar Akifoğlu da ülkede 14 bin hisseye tekabül eden 2 bin büyükbaş hayvan kesimi yapacaklarını ve 10 bölgede kurban eti dağıtımında bulunacaklarını söyledi.

Kurban etlerinin dağıtımını Türkiye'den gelen 8 kişilik TDV gönüllüsü ve ülkedeki yerel sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştireceklerini belirten Akifoğlu, yaklaşık 50 bin aileye kurban eti ulaştırmayı planladıklarını aktardı.

Türk Kızılayı Senegal Ekip Başkanı Suat Çıtlak da kurban kesim faaliyetlerini ülkedeki 4 bölgede 80 ilçe ve köyü kapsayacak şekilde gerçekleştireceklerini ifade etti.

Çıtlak, ülkede 350 büyükbaş hayvan keseceklerini ve kurban etlerinden oluşan 4 bin 900 paket ile 29 bin 400 Senegalliye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

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