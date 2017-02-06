Türkiye Diyanet Vakfından Arakan’a yardım

ANKARA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Myanmar hükümetinin baskıları ve son dönemde Arakan eyaletinde yürütülen askeri operasyonlar nedeniyle yaşadıkları bölgeleri terk ederek kamplarda yaşam mücadelesi veren Arakanlı Müslümanlara insani yardımda bulundu.

TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Arakan eyaletinin başkenti Sittwe'de bulunan kamplarda ve köylerde yaşayan Müslümanlara insani yardım dağıtan TDV ekipleri, gıda paketlerini bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV Hayri ve Sosyal Hizmetler Sorumlusu Taşkın Bumin Ayrancı, Vakfın 2011 yılından bu yana yaptığı yardım çalışmalarıyla Arakan halkının yanında yer aldığını ifade ederek, "Arakan’da Müslümanlara karşı çeşitli yaptırımlar ve zulüm hala devam ediyor. Dünyanın gözleri önünde zulmün hala katı bir şekilde uygulandığı bir coğrafya Arakan. Kardeşlerimizin kendi topraklarında mülteci durumuna düşmesi acı verici bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Müslümanların kampların dışına çıkmalarına izin verilmediğini, etrafı tel örgülerle sarılmış halde abluka altında tutulduklarına dikkati çeken Ayrancı, "Eğitim, sağlık gibi pek çok alanda bir devletin vatandaşına sağladığı imkanlara sahip değiller." ifadelerini kullandı.

Arakan halkına eğitim alanında da destek verdiklerini belirten Ayrancı, şöyle devam etti:

“Vakıf olarak eğitim alanında başta Türkiye olmak üzere Bangladeş, Malezya ve Pakistan’da 3 bin 134 Arakanlı öğrenciye eğitim imkanı sağlıyoruz. Bu kapsamda örgün ve açık öğretim olmak üzere iki farklı şekilde eğitim veriliyor. Örgün eğitim alanında orta öğretim, lisans, lisansüstü eğitim gören öğrencilerin bütün masraflarını vakıf olarak karşılıyoruz.”

Arakan’a gönderilen yardımların bölgede yaşayan Müslümanlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandığını vurgulayan Ayrancı “TDV, kardeşlerimizin çağrısına ses oluyor, onlara umut veriyor, ümit oluyor. Elimizden geldiği kadar Arakanlı mazlumların kalıcı projelerle yanlarında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da vatandaşlık haklarından mahrum bırakılan Arakanlı Müslümanları "dünyanın en fazla zulme uğrayan topluluğu" olarak tanımlıyor.

Myanmar'da 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan şiddet olaylarında çoğu Müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, binlerce Müslüman bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Arakan eyaletinde geçen kasımda kimliği belirsiz kişiler tarafından sınır karakollarına düzenlenen saldırılar sonrası başlatılan güvenlik operasyonları ve sivil halkı hedef alan şiddet olaylarında üç ayda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, çoğunluğu Arakanlı Müslüman olan yaklaşık 100 bin sivil mülteci konumuna düşmüştü.



