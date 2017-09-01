Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Kerkük'te kurban yardımı

KERKÜK (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzre kurban kesimi gerçekleştirdi.

TDV Dış Hizmetler Koordinatörü Mikail Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'te 100 büyükbaş, toplamda 700 hisse kurbanlık kesilmiş olacak." dedi.

Kesilen kurbanlıkları bayramın ilk iki günü dağıtacaklarını ifade eden Çolak, "Kerkük her zaman kalbimizden bir parçadır, öyle olmaya da devam edecek. Hem vakıf hem de Türkiye olarak Kerküklü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Türkmen Kardeşlik ve Kültür Cemiyeti Başkanı Merdan Kutup da kurban etlerinin Kerkük ve civarındaki köy ve kasabalarda ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirtti.

Kutup, her yıl yaptığı kurban yardımlarından dolayı TDV ve Türk hükümetine teşekkür etti.



