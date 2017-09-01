Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Saint-Guilhem-le-Desert İsmail Kartal cep telefonu yasağı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Kerkük'te kurban yardımı

KERKÜK (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzre kurban kesimi gerçekleştirdi.TDV Dış Hizmetler Koordinatörü Mikail Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'te 100...

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Kerkük'te kurban yardımı

KERKÜK (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzre kurban kesimi gerçekleştirdi.

TDV Dış Hizmetler Koordinatörü Mikail Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'te 100 büyükbaş, toplamda 700 hisse kurbanlık kesilmiş olacak." dedi.

Kesilen kurbanlıkları bayramın ilk iki günü dağıtacaklarını ifade eden Çolak, "Kerkük her zaman kalbimizden bir parçadır, öyle olmaya da devam edecek. Hem vakıf hem de Türkiye olarak Kerküklü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Türkmen Kardeşlik ve Kültür Cemiyeti Başkanı Merdan Kutup da kurban etlerinin Kerkük ve civarındaki köy ve kasabalarda ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirtti.

Kutup, her yıl yaptığı kurban yardımlarından dolayı TDV ve Türk hükümetine teşekkür etti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IrakKerkükTürkiye Diyanet Vakfı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5