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Türkiye Diyanet Vakfının gönüllü heyeti Lübnan'da

- TDV, Lübnan'da 420 hisse kurban kesimi gerçekleştirilecek

Türkiye Diyanet Vakfının gönüllü heyeti Lübnan'da

BEYRUT (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) gönüllüsü olarak kurban dağıtım faaliyetleri için Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gelen heyet, Türkiye'nin Lübnan Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Büyükelçi Çağatay Erciyes, TDV Kurumsal İletişim Müdürü Kerim Küçüksarı ve beraberindeki dağıtım gönüllülerini büyükelçilik hizmet binasında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erciyes, Kurban Bayramı'nın ikinci günü Lübnan'ın Kavaşra bölgesinde yaşayan Türkmenlere yapılacak dağıtımlara katılmak istediğini ifade etti.

Erciyes, ayrıca Türkiye'nin Lübnan'da yürüttüğü projeleri anlattı.

TDV Kurumsal İletişim Müdürü Küçüksarı da TDV’nin ülkedeki kurban organizasyonu hakkında bilgi verdi.

Lübnan'da üç bölgede dağıtım faaliyeti gerçekleştireceklerini belirten Küçüksarı, bayramın coşkusunun Türkiye ile birlikte tüm dünyada yaşanması için kesilecek 420 hisse kurbanın Türkmenlere, Filistinli ve Suriyeli mültecilere ile Lübnanlı ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını kaydetti.

Heyet, büyükelçiliğin ardından TİKA Lübnan Koordinatörü Serhat Küçükkurt'u da ziyaret ederek bölgedeki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

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BeyrutKurban BayramıLübnanTürkiye Diyanet Vakfı
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