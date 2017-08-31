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Türkiye Diyanet Vakfının gönüllü heyeti Nijer'de

- Vakfın Nijer Kurban Koordinatörü Temelli: - "Nijer'de kesilecek 2 bin 600 kurbanı 35 bölgede dağıtacağız"

Türkiye Diyanet Vakfının gönüllü heyeti Nijer'de

NİAMEY (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) gönüllüsü olarak kurban dağıtım faaliyetleri için Nijer'in başkenti Niamey'e gelen heyet, Türkiye'nin Niamey Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Büyükelçilik Müşaviri Arda Karakaya, TDV Hayır Hizmetleri Uzmanı Nijer Kurban Koordinatörü Mahmut Temelli ve beraberindeki 16 dağıtım gönüllüsünü büyükelçilik hizmet binasında kabul etti.

Ziyarette konuşan Kurban Koordinatörü Temelli, TDV'nin ülkedeki kurban organizasyonu hakkında bilgi verdi.

Nijer'de 35 bölgede dağıtım faaliyeti gerçekleştireceklerini belirten Temelli, kesilecek yaklaşık 2 bin 600 kurbanın 35 bölgede dağıtılacağını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karakaya ise Türkiye'nin Nijer'de yürüttüğü ve yapmayı planladığı projeleri anlattı.


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