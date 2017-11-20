KIRKLARELİ (AA) - Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Keyman, Türkiye'nin bulunduğu konum itibarıyla bölgesel güç ve kilit ülke olarak görüldüğünü belirterek, "Orta Doğu'da yaşanan sorunlara çözüm bulmada önemli bir aktör. Türkiye dünya coğrafyasında önemli bir konuma sahip." dedi.

Keyman, Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen "Orta Doğu Bağlamında Türk-Amerikan İlişkileri ve Referandum Etkileri" konferansına katıldı.

Uluslararası ilişkiler kuramına göre Irak ve Suriye'nin devlet niteliğinde olmadığını savunan Keyman, iki ülkenin de sınırlarını kontrol edemeyecek durumda olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünyada önemli bir güce sahip olduğunu vurgulayan Keyman, şunları kaydetti:

''Türkiye bulunduğu konumu itibarıyla bölgesel güç ve kilit ülke olarak görülüyor. Orta Doğu'da yaşanan sorunlara çözüm bulmada önemli bir aktör. Türkiye dünya coğrafyasında önemli bir konuma sahip. Irak 2003 yılında Amerika işgalinden beri, Suriye'de 2012-2013 yılında başlayan iç savaştan beri artık ne ulus ne de devletler. Esasında ulus devletin önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'de bunu konuşmak önemli. Türkiye; bu bağlamda hem sınırıyla hem de bölgesel güç olma durumuyla hem bu ülkelerin çökmüş devlet olması nedeniyle hem de buradan gelen güvenlik riskleri temelinde esaslı bir laboratuvardır."

- "Türkiye göçe maruz bırakılan insanlara kucak açıyor"

Prof. Dr. Fuat Keyman, Türkiye'nin Suriye'deki iç savaş ve Irak'ın Amerika işgaliyle zorunlu göçe maruz bırakılan insanlara kucak açtığını ifade etti.

Türkiye'nin yaptığı misafirperverliğin çok önemli olduğunun altını çizen Keyman, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Suriye'deki savaş göçmen değil, zorunlu olarak kendi evlerinden kopartılmış mülteci insanları içeriyor. Dünya ekonomisi için güçlü ülkeler nedir diye sıralayabiliriz, gelişmekte olan ülkeler nedir diye sıralayabiliriz, sorunlu ülkeler nedir diye sıralayabiliriz ancak 6 milyon mültecinin yükü kimler tarafından çekiliyor? Aklımıza büyük güçler gelebilir Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin gibi. Fakat maalesef bunların hiçbiri mülteci konusuyla ilgili değiller, hiç biri mültecileri almıyor. Türkiye, Ürdün ve Lübnan mültecilerin yükünü çekiyor. Ürdün ve Lübnan'a göre Türkiye'deki mülteciler kamplarda daha insancıl koşullarda yaşıyor ve Türkiye bunu kendi kaynaklarıyla yapıyor. Türkiye'nin ilgisi olmadığı, Türkiye'nin ortaya çıkmasına dahil olmadığı bir olaydan dolayı yaşanan sorun nedeniyle mülteciler için harcadığı para 50 milyar dolara yaklaşıyor.''

Konferansa, KLÜ Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muharrem Ekşi, KLÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Neziha Musaoğlu ile akademik personel ve öğrenciler katıldı.