"Türkiye, dünya denizciliğinde kural koyan ülke haline geldi"

KARS (AA) - MUHAMMET MUTAF/CÜNEYT ÇELİK - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey Üyeliğine seçildiğini belirterek, "Buradaki en önemli unsur, dünya denizciliğinde başkaları karar alıp Türkiye onları uygulamak ve onları takip etmek zorunda olan bir ülkeyken, son yıllarda elde ettiği başarılar çerçevesinde artık dünya denizciliğinde söz sahibi olmuş, kural koyan ve takip edilen ülke haline gelmiştir." dedi.

Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IMO 30. Genel Kurulunun Londra’da gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'nin IMO Konsey Üyeliğine aday olduğunu ve genel kurulda üyeliğe seçildiğini anlatan Arslan, "Ülkemiz bu genel kurulda yapılan C kategorisindeki konsey üyeliği seçiminde oy kullanan 159 ülkeden 138’inin oyunu alarak ikinci sırada bu üyeliğe seçilmiştir." diye konuştu. Bunun büyük bir başarı olduğuna dikkati çeken Arslan, "Bu, elbette ki hem bizi hem ülkemizi hem de milletimizi sevindirecek ve gururlandıracak bir sonuç. Bu gururu insanlarımızla paylaşmak isteriz." ifadelerini kullandı.

IMO'nun üyelik kategorilerine ilişkin bilgi veren Arslan, şunları kaydetti:

"IMO'nun A, B ve C kategorisi diye 3 konsey üyeliği türü var. A ve B kategorileri dünya denizcilik filolarına bağlı olarak üyelerin direkt seçildiği bir kategori ancak C kategorisi bütün ülkelerin aday olabildiği ve kıran kırana, kıyasıya bir yarışın olduğu bir yarışma. Nitekim 159 üye ülke oy kullanmış, Singapur 142 oy almış, biz 138 oy alarak ikinci olduk ve çok önemli bir başarıya imza attık."

- "Türkiye, dünya denizciliğinde söz sahibi oldu"

Bu başarıyla Türkiye'nin dünya denizciliğinde söz sahibi olduğunu vurgulayan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki en önemli unsur, dünya denizciliğinde başkaları karar alıp Türkiye onları uygulamak ve onları takip etmek zorunda olan bir ülkeyken, son yıllarda elde ettiği başarılar çerçevesinde artık dünya denizciliğinde söz sahibi olmuş, kural koyan ve takip edilen ülke haline gelmiştir. Bugünkü sonuç da bundan sonraki 2 yıl içinde aynı pozisyonumuzu çok daha güçlendirerek devam etmiş olmamız anlamına geliyor ki buna seviniyoruz."

Arslan, ülkenin IMO Konsey Üyeliğine seçilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederek, "Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım 5 gün önce Londra’daydı, destek için oradaydı, kendilerine müteşekkiriz. Emeği geçen arkadaşlarımı, Dışişleri Bakanlığı mensupları da başta olmak üzere tebrik ediyorum. Hayırlı olsun." dedi.