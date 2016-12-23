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Türkiye, "Dünya Gençlik Meclisleri Birliği"nin kurucu üyesi oldu

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinin önerisiyle Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulan "Dünya Gençlik Meclisleri Birliği"nde Türkiye kurucu üye olarak görev alacak - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Ağırbaş: - "Organizasyona şu an itibarıyla 80 ülke katılımını bildirmiş durumda. Bu organizasyonun fikir sahibi olma onuru, İstanbul Büyükşehir Belediyesinindir" - "İlerleyen süreçte İstanbul'u, Birliğin merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz"

Türkiye,

İSTANBUL (AA) - MURAT EĞİLMEZ - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinin önerisiyle Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde oluşturulan "Dünya Gençlik Meclisleri Birliği"nde Türkiye, kurucu üye olarak görev alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önerileriyle oluşturulan Dünya Gençlik Meclisine ilişkin protokolün, gelecek ay New York'ta imzalanacağını söyledi.

Birliğin, BM'de "Danışma Kurulu" statüsünde yer alacağını anlatan Ağırbaş, şu bilgileri verdi:

"Birlikle ilgili hazırladığımız protokolü BM tarafı imzaladı, biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak imzaladık. Protokolü şimdi İçişleri Bakanlığına gönderdik. Oradan onay geldikten sora BM'ye göndereceğiz. Organizasyona şu an itibarıyla 80 ülke katılımını bildirmiş durumda. Yani 80 ülkede faaliyet gösterecek bir organizasyonun ilk kurucularından biri Türkiye oluyor. Bu organizasyonun fikir sahibi olma onuru İstanbul Büyükşehir Belediyesinindir. İlerleyen süreçte İstanbul'u, Birliğin merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, bize iki vizyon çizmişti. Hem Türkiye çapında hem de dünyada model olacaktık. İşte BM de İstanbul modelini başarılı buldu."

Ağırbaş, bu ay Kenya'da bulunduğunu, orada Afrika Birliği'nin gençlik organizasyonunun merkezinde yetkililerle görüştüklerini, Afrika'da da İstanbul modelinin uygulanabileceğini söyledi.

Türkiye-Afrika Gençlik İşbirliği Konseyi'ni oluşturacakları bilgisini de veren Ağırbaş, "Afrika ülkelerinin gençlik organizasyonları ile Türkiye'den Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi muhatap olacak. Protokol hazırladık, önümüzdeki aylarda protokolü imzalamak için bir araya geleceğiz." dedi.

Afrika ile ilgili faaliyetlerin sadece eğitim, kültür, yardımlaşma ve ticari ilişkilerle sınırlı kalmayacağına dikkati çeken Ağırbaş, "FETÖ ve Paralel Devlet Yapılanması'nı Afrika'daki gençlere anlatma, terörle mücadele konusunda da iş birliğine dönük başlıklarımız bulunuyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerDünya Gençlik Meclisleri Birliğiİstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik MerkeziSamed Ağırbaş
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