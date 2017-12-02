KONYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "Suriye düştü şu anda ama Türkiye düşmezse Suriye bir gün yeniden ayağa kalkar. Türkiye düşerse İslam dünyası bir daha asla ayağa kalkamaz. Mazlumlar, mağdurlar ayağa kalkamaz." dedi.

Sorgun, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı 6. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada, kongrenin parti ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

Şu anda Ortadoğu ve Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun sıradan olmadığını belirten Sorgun, “100 yıl önce yaşadığımız hadiseler tekrar yaşanıyor. İçinde yaşadığımız için farkında olmayabiliriz. Bazen bir yeriniz ağrır, etrafın zorlamasıyla doktora gidersiniz. Doktor ‘İyi ki gelmişsin, kalp krizi geçiriyorsun’ der. Dünya ve bölgemiz şu anda kalp krizi geçiriyor. Çok önemli günlerden geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sorgun, Suriyeli bir albayın İstanbul'da yaşayan çocuğuna, "Evladım git o İstanbul'da seninle ilgilenen ağabeylerine söyle, sakın 'Reis'in arkasını bırakmasınlar. Türkiye düşmedikçe Suriye bir gün toparlanır." dediğini aktararak şöyle devam etti:

"Suriye düştü şu anda ama Türkiye düşmezse Suriye bir gün yeniden ayağa kalkar. Türkiye düşerse İslam dünyası bir daha asla ayağa kalkamaz. Mazlumlar mağdurlar, ayağa kalkamaz. Onun için Reis'in arkasında taş gibi durmalıyız. Çalışıyor, gayret ediyoruz ama heyecanımızı hiç kaybetmemeliyiz. Kimin il başkanı, kimin belediye ya da ilçe başkanı olduğu önemli değil. O görevlerin içini doldurmamız önemli." diye konuştu.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da kongrenin yeni bir heyecan ile millete hizmet yolunda yeni adımlara vesile olmasını diledi.

- "Yüzde 6’nın üzerinde bir büyüme bekliyoruz"

AK Parti teşkilatlarının ülkeye hizmeti ibadet saydığını belirten Altunyaldız, şunları söyledi:

"2001 yılında, bu ülkenin geleceğinin, ülkemizin sahipleri olan milletimiz tarafından inşa edilmesine dönük bir hareket başlatıldı. Bu hareket, kurucu liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında başlayan bir sevdalılar hareketi, bir aşk hareketi ve ülkesinin geleceğine inanmış, yurdun dört bir tarafından meşaleyle ‘Bu hareketin içinde ben de varım' diyen yiğitler, nice hanımefendiler, nice gençler. Bu hareket ülkemizin önündeki pek çok engeli aşmış, pek çok demokrasi dışı uygulamaya son vermiş, ülkemizin geleceğini garantiye almak adına 7/24 çalışmış, bu çalışmalar sırasında bir yığın engelle karşılaşmıştır."

Altunyaldız, milletin kaderine hakim olmak isteyenlerin uygulamalarının AK Parti’nin gelmesiyle geride kaldığını aktararak teşkilat mensuplarına şöyle seslendi:

"Eğer bugün buradaysak, eğer bu hareket 15 yıldır kesintisiz olarak hizmetlerine devam ediyorsa eğer Allah’ın izniyle ülkemizin geleceğine ilelebet hizmet etmeye devam ediyorsa bu sizlerin inancı, bu milletin geleceğine olan adanmışlığınız, Konya'mızın adanmışlığı, Konya'mızın birlikteliğidir."

Türkiye’nin her alanda mücadelesini cesaret ve güvenle sürdürdüğünün altını çizen Altunyaldız, şunları kaydetti:

"Güvenlik alanında terörle mücadeleyi Allah’ın izniyle başarıyla sürdürüyoruz. Dış politikada ülkemizin duruşunu, geleceğini, tarihten aldığı gücü, bugünü ve yarını garanti altına alan çalışmalar milli ve yerli bir duruşla sürdürülüyor. Ekonomide dünyanın en iyi büyüyen ekonomileri arasında ilk 3’e girmiş ve ilk yarıda yüzde 5’in üzerinde büyümüş durumdayız. Yıl sonunda yüzde 6’nın üzerinde bir büyüme bekliyoruz. O zaman bütün bunlara rağmen sürdürülen menfi propagandalara karşı, çalışarak, birlik olarak aşkımızı, sevdamızı tazeleyerek, geleceğimize olan inancımızı pekiştirerek bir kez daha koşmaya hazırız."



Divan Kurulu Başkanlığını AK Parti Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan’ın yaptığı kongrede, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da birer konuşma yaparak kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşkilat mensuplarına gönderdiği video izlendi.

Başbakan Binali Yıldırım ile Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş’ın mesajları okundu.

