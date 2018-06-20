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"Türkiye ekonomisi güçlü durumda"

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "Uluslararası gelişmelerden dolayı zaman zaman Türk piyasalarında da dalgalanmalar oluyor, ancak genel olarak Türk ekonomisi güçlü durumda"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Uluslararası gelişmelerden dolayı zaman zaman Türk piyasalarında da dalgalanmalar oluyor, ancak genel olarak Türk ekonomisi güçlü durumda." dedi.

Kalın, TRT World'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Muhalefetin iddialarının aksine, Türkiye ekonomisinin 24 Haziran seçimleri öncesinde iyi durumda olduğunu vurgulayan Kalın, "Bazıları bizi zayıflayan bir ekonomi olarak tanımlıyor. Aslında bu ülkede gerçekte ne olduğuyla ilgili başarısız bir açıklama." diye konuştu.

Kalın, Türk ekonomisinin 2017'de ve bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdüğüne dikkati çekerek, "Uluslararası gelişmelerden dolayı zaman zaman Türk piyasalarında da dalgalanmalar oluyor, ancak genel olarak Türk ekonomisi güçlü durumda. İşsizlik oranı biraz daha düştü. Geçen yıl 300 binden fazla istihdam oluşturduk. Bunlar Türk ekonomisinin güçlü olduğunun en iyi işaretleri." değerlendirmesinde bulundu.

Türk lirasının dolara karşı değer kaybetmesine de değinen Kalın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları gibi uluslararası gelişmelere bakarak geniş resmin görülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kalın, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin önünü açacağını ve ülkenin büyük projelerini hızlandıracağına işaret etti.

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